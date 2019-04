Hummels: «Nos faltan siete puntos»

El central del Bayern no dejó dudas de qué es lo que aspira a conseguir el cuadro Bávaro de aquí al cierre de la temporada.

El traspié en casa del 1.FC Nürnberg es amargo por partida doble: No conseguir un resultado a priori accesible, y no aprovechar la derrota del Borussia Dortmund en el Revierderby para quedar cuatro puntos por delante.

Esos errores se pagan caro, y es algo que Mats Hummels sabe. Por ello, considera que la prioridad del equipo pasa por conseguir dos resultados y medio. «Para el título nos hacen falta siete puntos más. Eso está claro y es el objetivo», decía el campeón del mundo del 2014.

Y pese a no haber capitalizado mejor la situación, no se mostró del todo descontento. «No contábamos con esta posibilidad este fin de semana. Por supuesto hubiéramos querido aumentar nuestra ventaja sobre el Dortmund hasta los cuatro puntos, pero quizá no lo merecíamos», aseveraba.