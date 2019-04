Resumen de la Jornada 31 de la Bundesliga

La Bundesliga es un campeonanto donde todo puede pasar, y esa imprevisibilidad fue la que nos acompañó durante toda esta jornada 31. Desde equipos que se les daba por muertos que soprendieron a Borussia Dortmund y FC Bayern München en los derbis con capitanes expulsados, hasta condenados al descenso que empezaron a levantar cabeza cuando el agua ya les llega por la cintura. Cada vez queda menos, pero el campeonato está más interesante que nunca.

Dortmund y Bayern tropiezan en sus derbis

La lucha por el título pasaba por dos derbis, el derbi del Ruhr y el derbi de Baviera. Abría la veda Borussia Dortmund, que se enfrentaba en casa a un FC Schalke 04 al que a priori se le daba por muerto, pero que resurgió para aguar la fiesta a su máximo rival. Aunque en el Signal Iduna Park parecía una tarde alegra con un primer gol de Mario Götze (14′), pero en cuestión de minutos con un penal anotado por Daniel Caligiuri (18′) y un cabezazo de Salif Sané (29), Los Mineros le dieron la vuelta. El segundo tiempo quedó marcado por la expulsión de Marco Reus, que precedió al segundo gol de Caligiuri, y también de Marius Wolf. Los Borussos acabaron con nueve sobre el verde, y aunque pudieron recortar distancias por mediación de Axel Witsel (84′), Breel Embolo (86′) puso el definitivo 2-4.

FC Bayern München tenía una oportunidad de oro para dejar sentenciada la liga y además ante un 1. FC Nürnberg en la penúltima plaza, pero tampoco fue capaz de sacar una victoria. Die Altmeister se mantuvieron firmes en su feudo y no permitieron que los líderes crearan demasiado peligro en su área. Tanto fue así que hasta lograron adelantarse en el 48′ gracias a un gol de Matheus Pereira, pero el Serge Gnabry igualó el marcador a falta de un cuarto de hora. Aunque pudo ser peor debido a un penal que Tim Leibold erró en el añadido, el FC Bayern se tuvo que conformar con un empate muy amargo ya que pudo ponerse cuatro puntos por delante en la clasificación y al final todo seguirá vivo hasta el final.

¡NÜRNBREG FALLÓ UN PENAL EN EL ÚLTIMO MINUTO!#BundesligaxFOX | Tim Leibold estrelló la pelota en el palo izquierdo del arco de Sven Ulreich y desperdició la chance de ganar y acercarse a la salvación. ¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/nLEYSG0xkU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 28, 2019

Stuttgart y Hannover despiertan demasiado tarde

Mientras FC Schalke 04 se dejaba la vida para sacar los tres puntos en el Revierderby, por fin Hannover 96 pudo sumar su segunda victoria en lo que va de 2019. Lo hizo en casa frente a un 1. FSV Mainz 05 ya matemáticamente salvado, y con el juego conservador que lleva planteando Thomas Doll desde su llegada. Los Rojos aguantaron las embestidas de su rival y en el minuto 66′ tuvieron su momento de gloria con un tanto de Hendrik Weydandt, poniendo el 1:0 que terminó otorgándoles los tres puntos, y que les dejaba a otros tres de alcanzar a VfB Stuttgart por la plaza de playoff.

No obstante, lo que nadie esperaba era que Los Suabos también sumaran de tres esta jornada y menos ante Borussia Mönchengladbach tan sólo una semana después de haber despedido a Markus Weinzierl. Pero al igual que Hannover 96, un gol de Anastasios Donis en el 56′ les sirvió para batir por la mínima a Los Potros. De esta manera se rompieron dos dinámicas muy negativas, pero este punto de inflexión llega tan tarde que a unos muy probablemente no les permita salir de la décimosexta plaza, y a otros les condene al descenso directo.

¡CLAVE VICTORIA DEL STUTTGART!#BundesligaxFOX | El conjunto suabo le ganó al Borussia Mönchengladbach 1-0 y sueña con permanecer en la categoría. ¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/HhImWFnvgB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 27, 2019

Más movimiento en Europa

El tropiezo del Gladbach pudo dejarle muy mal parado en sus aspiraciones europeas, pero por suerte el conjunto de Dieter Hecking no fue el único que cedió puntos esta jornada. Sin ir más lejos SG Eintracht Frankfurt no pudo pasar del 0:0 contra Hertha BSC y no pudo terminar de afianzarse en esa cuarta plaza, y SV Werder Bremen quedó casi eliminado de la disputa por Europa League tras caer por 4:1 en casa de Fortuna Düsseldorf, con goles de Benito Raman (1′), Kenan Karaman (22′), Rouwen Hennings (56′) y Markus Suttner (73′) para los Flingeraner y un penal que anotó Max Kruse (28′).

Por otro lado, por fin a RB Leipzig no se le atragantó tener que enfrentarse a SC Freiburg y con un 2:1 batió al conjunto dirigido por Christian Streich. Timo Werner abrió el marcador en el minuto 19′, Vincenzo Grifo igualó en el 66′ y un penal transformado por Emil Forsberg en el 78′ dio el triunfo a Los Toros Rojos que, por cierto, certificaron así su presencia en la próxima Champions League y su tercera posición matemáticamente.

¡BUENA VICTORIA DEL LEIPZIG!#BundesligaxFOX | El RB Leipzig le ganó como local al Freiburg y se aseguró un lugar en el podio. Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/DioNPugUyx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 27, 2019

Por último, los que se aprovecharon de los tropiezos anteriormente mencionados fueron Bayer 04 Leverkusen y VfL Wolfsburg, ambos remontando a FC Augsburg y TSG 1899 Hoffenheim respectivamente y con el mismo resultado, 1:4. Los Obreros le dieron la vuelta al gol de Kevin Danso (12′) gracias a Kevin Volland (15′), Kai Havertz (48′), Jonathan Tah (60′) y Julian Brandt (88′); y Los Lobos hicieron lo propio con el tanto inicial de Ádám Szalai (9′) con goles de William (42′), un doblete de Wout Weghorst (69′ y 88′) y un último de Maximilian Arnold (85′). Una victoria que tiene más valor para los hombres de Bruno Labbadia ya que Los de Sinsheim son un rival directo.