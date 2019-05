Ante la lesión de Hudson-Odoi, FC Bayern mira a Federico Chiesa

La lesión de Hudson-Odoi incrementa el riesgo de FC Bayern en ficharle, por tanto, los representantes del equipo bávaro se estarían explorando un plan B. El objetivo parece ser atacante genovés Federico Chiesa.

Secreto a voces.

Así se podría definir el interés que Bayern München ha mantenido por el atacante británico Callum Hudson-Odoi, quien milita hoy en Chelsea FC. Las conversaciones han sido aparentemente tímidas, ralentizadas por la prudencia del equipo Londinense, que condiciona su panorama a una temporada 2019-2020 sin incorporaciones, debido a la sanción que le interpuso la FIFA, por incumplimiento al ‘Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores’. Lo que sugería que la llegada del número 20 de “Los Blues” se discutiría al final de la temporada.

Sin embargo, a la complicada decisión de fichar a un juvenil de 18 años por 30 o 40 millones de Euros, se suma la reciente lesión del pasado 22 de abril, cuando su equipo enfrentaba a Burnley por la Premier League, encuentro que terminaría en sufrimiento para el joven inglés, con la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha, condición que le tendrá fuera canchas por al menos medio año, lo cual sugiere que Hudson-Odoi, estaría disponible a partir del próximo mes de noviembre, en el mejor de los casos.

Further news on Callum Hudson-Odoi following successful surgery… 👇

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2019