Las estadísticas del Leipzig en esta segunda parte de la temporada hablan por si solas. Han disputado 16 partidos y hasta el momento solo han perdido un solo partido (frente a Borussia Dortmund). Desde entonces se encuentran en un gran estado de forma, ya que suman 10 victorias y 4 empates y de los 48 puntos jugados han sumado 34 contando con el punto sumado en la visita a FSV Mainz 05 en la jornada pasada qué ha frenado su carrera hacia una posible lucha por el título.

En la derrota contra el Dortmund en la primera jornada de la segunda vuelta, el técnico Ralf Rangnick dispuso un 4-3-3 como sistema táctico y tras el chato rendimiento del equipo. El entrenador opto por alternar entre dos sistemas tacticos. El 4-4-2 en menor medida estuvo presente en un primer momento pero con el 5-3-2 el equipo se consolido y encontró un equilibrio tanto en ataque como en defensa y así lo demuestran los números.

Si analizamos los números podemos encontrar que han anotado 31 goles y solo recibieron 9 en esta segunda parte de la temporada. En la primera mitad del torneo, habían marcado la misma cantidad de goles pero recibieron el doble en 18 partidos y así lograron 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

9 – @RBLeipzig_EN have won all of their 9 away games in 2019 (7 #Bundesliga, 2 DFB-Pokal), their longest ever streak since their promotion to the third division and the only team in the top 5 leagues to yet lose a league point in away games this year. Unstoppable. #M05RBL pic.twitter.com/YMbRcH3FjV

