Nuri Sahin critica al arbitraje

Los conflictos en las semifinales de la DFB Pokal frente al Bayern no sólo residieron en ese encuentro, sino que la trascendencia de estos detalles fueron más allá. Todo el equipo ‘nórdico’ quiso implantar su malestar al respecto, pero fue Nuri Sahin quien dejó rienda suelta a su pensamiento, cargando de manera activa contra el arbitraje.

En palabras del Turco:

“Lo que es realmente molesto, es que ni siquiera se pueda hablar con los árbitros. Intentas comunicarte, conversar con él, pero ni siquiera te mira. Tenemos que comunicarnos, con un poco más de humanidad, sólo pido un poco más de comunicación en la medida de lo posible”

“No sé si es por autoprotección, pero es que ya no se puede hablar con ellos, miran directamente hacia otro lado, y eso es algo que me enoja bastante… Esto no puede ser”, finalizaba su crítica constructiva, con un claro mensaje al arbitraje germano, al que exige mayor margen de comunicación en los partidos.

Además, alega que no es sólo él quien ha realizado quejas respecto a este tema, ya que son numerosos los jugadores profesionales y entrenadores que se postulan del lado del futbolista turco, a pesar de que todos coincidan en que estas conversaciones no deberían influir en la imparcialidad de los colegiados.

El Werder Bremen estaba en la lucha por una plaza en Europa League, de la que parece haberse descolgado definitivamente debido a la irregularidad que ha demostrado en el tramo final del campeonato. Tras las derrotas frente a Bayern y Düsseldorf, y el empate ante Dortmund, llevan sin conocer la victoria desde mediados de abril, situándose a cinco puntos de la séptima plaza con destino Europa.

Y además, el calendario no acompaña, ya que en las dos jornadas restantes tocará enfrentarse a Hoffenheim en el Rhein Neckar Arena, y recibir a domicilio a un Leipzig con plaza asegurada en Champions, en la tercera posición. Necesitan un absoluto milagro si quieren sorprender y colarse en competiciones europeas la próxima campaña.