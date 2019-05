Bayer Leverkusen ficha a Kerem Demirbay

Con la clasificación a la Champions League en veremos y con probables salidas para el verano, el Bayer Leverkusen ya salió a reforzarse para la próxima temporada. Y su comienzo en el mercado de pases no podría ser más auspicioso: Kerem Demirbay no solo llega para fortificar un ataque prometedor, sino que también se convierte en el fichaje más caro de la historia del club.

«Fichando a Kerem Demirbay hemos logrado traer a un jugador muy técnico y un gran estratega en el centro del campo, que además crea peligro a la portería rival»

Se alegra el director deportivo del Bayer 04, Simon Rolfes, con su primera contratación en ese cargo que ademas agregó:

«Kerem en el Hoffenheim era una pieza clave y también lo será para nosotros, para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto para la temporada que viene»

Las metas del Leverkusen no solo son necesarias en lo deportivo, sino que también en lo económico. Los 28 millones de euros que Die Werkself desembolsó por la cláusula del centrocampista no se irán solos. Esta jugada del club aspirino supone que, durante esta etapa de transferencias, habrá alguna baja que pueda “equilibrar” esta llegada. Ya son conocidos los rumores que vinculan a Julian Brandt con el Borussia Dortmund o el prematuro retorno de Charles Aránguiz a Sudamérica, antes de que lo haga de forma gratuita. Por supuesto, todo movimiento está atado a que Bayer 04 juegue o no la próxima Liga de Campeones.

Demirbay, por su parte, llega con la posibilidad de tapar cualquier hueco que dejen estos jugadores gracias a su polifuncionalidad. Incluso el de Kai Havertz, en caso de que la promesa de que iba a continuar en Leverkusen no se realice. Pero la calidad del jugador de 25 años es demasiada como para considerarlo un simple reemplazo. Su extensión de contrato hasta 2024 es una apuesta a convertirlo en una de las bases del equipo por el tiempo que sea necesario. Para el propio Kerem, este cambio es «el próximo paso después de tres fantásticos años en Hoffenheim. El Bayer 04 siempre ha jugado un fútbol muy atractivo», y agregó: «Este estilo me pega y tengo muchas ganas de formar parte de este equipo».

🗣“#Bayer04 siempre ha jugado un fútbol de ataque muy atractivo. Este estilo de juego me queda bien y ya quiero ser parte de este equipo.“ – Kerem Demirbay pic.twitter.com/w5usVF2PDt — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) May 9, 2019

Demirbay fue una de las piezas claves del equipo de Julian Nagelsmann, próximo a ser DT del RB Leipzig. Durante su tiempo en Hoffenheim, logró sus dos partidos internacionales para Alemania, además de integrar el plantel campeón de la Copa Confederaciones 2017. En esta temporada, se perdió el inicio de la misma por lesión (seis partidos). Pero desde su vuelta, ha jugado 24 encuentros ligueros, con cuatro goles y ocho asistencias en su haber.