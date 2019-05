Leon Goretzka se vuelve importante en FC Bayern München

Después de pasar semanas en la banca, el jugador alemán una vez más fue incluido en el equipo titular contra RB Leipzig. Es la novena vez esta temporada, pero tiene mucho espacio para ascender.

León Goretzka tiene espacio y tiempo, para que no pierda esta oportunidad. En el minuto 40 del juego contra Hannover 96, el centro campista coloca el balón desde 20 metros justo al lado del poste interior izquierdo para el 2: 0. Mientras aplaude, golpea su puño en la parte superior del cuerpo y apunta con su dedo al cuadrado. ¿Qué hay detrás del gesto? «Cualquiera puede interpretar eso por sí mismo», dice el joven de 24 años y solo revela que se había cortado en el pecho, no en el logotipo.

Gran parte del arte de la interpretación no forma parte de adivinar de qué se trata: yo pertenezco a la plaza, porque alguien quiere dejarlo claro, porque desde el 5: 0 contra Borussia Dortmund a principios de abril, el jugador se mantuvo regularmente en el banquillo. En ese momento, el entrenador Niko Kovac puso a Javi Martínez y Thomas Müller en lugar de Goretzka y James y no quiere que nada cambie después de la grandiosa victoria. Debido a que Martínez está indispuesta el sábado, Goretzka se desliza hacia los primeros once.

Kovač on Leon Goretzka: "A great character, a great man. Whenever he played, he did a very good job. I'm not playing him because he's a nice guy, but because he's a very good footballer" pic.twitter.com/qZNu1etC1a

