Tras ocho temporadas, Rafinha se despide de FC Bayern München

El lateral derecho, de 33 años, llegó al club en el año 2011, procedente del Genoa (2010-11), después de su paso por el FC Schalke 04 (2005-10), su primer club europeo tras iniciarse futbolísticamente en el Coritiba de Brasil (2004).

El defensa brasileño ha disputado un total de 266 partidos con “Los Bávaros” y ha marcado seis goles en todas las competiciones.

Rafinha obtuvo 16 títulos con el Bayern, incluyendo seis trofeos por Bundesliga y la inolvidable Champions League de 2013.

El contrato de Rafinha con el último campeón alemán finaliza el próximo mes de junio y en la rueda de prensa oficial de su despedida del club bávaro, acudieron sus compañeros Manuel Neuer, David Alaba, Renato Sanches, Frank Ribéry, el exazulgrana Thiago Alcántara, entre otros.En la conferencia, el brasilero anunció:

«Mi tiempo aquí ha sido realmente lindo, he tenido maravillosos momentos en estos años y aún no decido si seguiré mi carrera acá en Europa o volveré a Brasil».

Por otro lado, el jugador señaló que el 2013 fue el año que más disfrutó futbolísticamente hablando:

“Viví cada año momentos muy bonitos, pero, lógicamente, el 2013 fue muy especial para todos. Ganamos el triplete. Fue un año magnífico, no solo para mí, sino para el club y para todos los jugadores del Bayern”.

«Siempre quise jugar, pero con Philipp (Lamm), David (Alaba) y ahora Joshua (Kimmich) no siempre ha sido fácil. A pesar de todo sigo aquí y he jugado muchos partidos. Siempre he dado el 100 por ciento«