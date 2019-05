Los frentes abiertos en la última jornada de Bundesliga

El partido entre SG Eintracht Frankfurt y 1.FSV Mainz 05 puso fin a la fecha 33 de la máxima competición alemana, la penúltima del calendario. De este modo, ya sabemos a qué aspira quién de cara a un último baile donde queda mucho por decidir. Haremos un viaje con parada en la lucha por el título y la de entrar en torneos continentales, terminando por la permanencia en la categoría reina.

La temporada 2018-19 de la 1.Bundesliga está a menos de una semana de cerrar el telón. A diferencia de otras ediciones, prácticamente todo está pendiente de decidirse en una jornada unificada que tendremos el placer de disfrutar el próximo sábado 18. El horario será el habitual, a las 15:30h de Alemania (UTC +1). Visto lo más importante a nivel general, pasamos a analizar las distintas posibilidades en cada unas de las pugnas que quedan por resolver:

EL TÍTULO

El FC Bayern München desperdició su primer match ball visitando el feudo del RB Leipzig, dado que una victoria le valía para sentenciar de forma matemática el título. No obstante, las tablas en el marcador (0:0) permitieron al Borussia Dortmund reducir la diferencia a dos unidades en la tabla venciendo (3:2) de forma agónica al Fortuna Düsseldorf. Los Negriamarillos no tienen otra opción que ganar fuera de casa y en un estadio complicado como es el del Borussia Mönchengladbach mientras esperan una derrota de Los Bávaros, que reciben a una revelación de la temporada como el SG Eintracht Frankfurt, pero venido a menos por el desgaste físico. Resulta complicado que se de esta combinación, pero por lo menos habrá emoción en algunos minutos.

LOS CUPOS DE LIGA DE CAMPEONES

Ambos implicados en la pelea por el campeonato tienen sentenciada su presencia en la máxima competición continental (75 y 73 puntos), del mismo modo que RB Leipzig (66). Queda un único puesto de los cuatro con los que cuenta la liga alemana y será peleado por cuatro equipos, aunque únicamente tres tienen opciones realistas. Se trata, y aquí viene la emoción, de los dos rivales de los clubes que pelean por la ensaladera y el Bayer 04 Leverkusen, además de un VfL Wolfsburgo con ínfimas probabilidades. Los Potros y Die Werskelf empatan a 55 unidades, mientras que Las Águilas suman 54 y Los Lobos, 52.

Además de los dos compromisos mencionados, los hombres de Peter Bosz tienen un contexto más favorable en su visita el Hertha BSC, puesto que los de la capital no se juegan nada al no tener posibilidades matemáticas ni de luchar por Europa ni de descender. Lo mismo le sucede a los de Bruno Labbadia, que en su caso ejercen como locales ante el FC Augsburg. Las diferencias de goles, que son el primer criterio de desempate en caso de igualdad a puntos, está muy igualada en los tres clubes con más opciones, con 16 para los de Adi Hütter, 15 para los de

Dieter Hecking y 13 para Los Obreros. Más lejos, de ahí que sea considerado de forma menos probable, tenemos a los del Volkswagen Arena, con 5.

De este modo, tanto Borussia Mönchengladbach como Bayer 04 Leverkusen dependen de ellos mismos y al mismo tiempo no, puesto que tienen que centrarse en ganar sus partidos pero deben tener presentes que su diferencia de goles debe ser mayor que la del otro. Quien debe esperar a lo que sucede en otros terrenos de juego es el SG Eintracht Frankfurt, que necesita ganar en el Allianz Arena, tarea de por si ya dificultosa, y esperar a que ambos empaten o pierdan en sus respectivos encuentros. El VfL Wolfsburgo debe ganar de forma amplia y rezar para que las derrotas de sus contrincantes sean abultadas.

LA EUROPA LEAGUE

Dos de los cuatro mencionados anteriormente pueden quedar, como consuelo, en la segunda máxima competición continental. De hecho, salvo Los Lobos y Las Águilas, todos tienen garantizado el acceso directo a la misma en caso de no lograr el cuarto cupo de acceso a la Liga de Campeones. En la pelea por la Europa League entran también en escena TSG 1899 Hoffenheim (51 puntos) y SV Werder Bremen (50). Los primeros visitaran a 1.FSV Mainz 05, mientras que los segundos recibirán a RB Leipzig, ambos con su puesto asegurado.

VfL Wolfsburg está obligado a ganar para tratar de apurar sus opciones en la primera lucha, además de que su escueta diferencia de goles (5) le pone en mal lugar en caso de empate a puntos. No ganar le obliga a esperar que Los de Sinsheim (20) y Los Nórdicos (8) tampoco lo hagan, puesto que si lo consiguen pasarían por delante en caso de que se produzca dicho escenario. El que finalice séptimo tendrá un puesto en la segunda ronda clasificatoria de Europa League, generalmente otorgado al sexto, porque el campeón de la DFB Pokal ya tiene asegurado estar en Liga de Campeones al haber llegado a la final FC Bayern München y Los Toros Rojos.

Las Águilas podrían perder su puesto en la fase de grupos de la segunda máxima competición continental si caen en Múnich y el TSG Hoffenheim gana a Los Carnavaleros, dado que la resta de tantos anotados y encajados beneficiaría a los de Julian Nagelsmann. A los de Florian Kohfeldt únicamente les vale la victoria y tampoco dependerían de sí mismos. Necesitarían el empate o la derrota de VfL Wolfsburg y TSG 1899 Hoffenheim para alcanzar el séptimo puesto.

LA PERMANENCIA

El último apartado tiene todo el pescado vendido. Hannover 96 (21 puntos) y 1.FC Nürnberg (19) serán equipos de 2.Bundesliga en la próxima campaña y cederán su puesto a 1.FC Köln, que vuelve después de un año en la categoría de plata, y uno de los dos clubes con opciones de ascender de forma directa: SC Paderborn 07 (57 puntos) y 1.FC Union Berlin (56). El que no consiga el segundo puesto tiene garantizada una nueva oportunidad en el play-off, donde se verá las caras con el VfB Stuttgart. De no ser por los resultados más recientes, hubiésemos tenido un último partido a cara de perro entre Los Suabos y el FC Schalke 04, que finalmente podrá respirar tranquilo tras un curso para olvidar. Desde Hertha BSC (10º con 43 puntos) hasta Los Mineros (15º con 32) tenemos a seis clubes que no se jugarán nada en la última jornada.