Resumen de la Jornada 34 de la Bundesliga

Cuando llega mayo, la decepción y el éxtasis por la resolución de las competiciones van de la mano. La última fecha de la Bundesliga no decepcionó como tampoco lo hizo durante el transcurso de la temporada. Goleadas, finales de infarto, récords y un trofeo alzado por séptima vez consecutiva por FC Bayern München, que hizo los deberes para ganarle la carrera a Borussia Dortmund para cerrar el telón de la liga hasta agosto.

Mero tránsito para los de abajo

Habría puesto mucha más leña en el fuego que la lucha por la permanencia hubiera seguido la misma tónica que el liderato y las plazas europeas, pero todo quedó definido la pasada jornada. Es por ello que 1. FC Nürnberg y Hannover 96 no tenían muchos motivos para encarar sus respectivos partidos con positivismo, al igual que un VfB Stuttgart que tenía puesta la mente en el playoff de la próxima semana.

Los Suabos fueron el único conjunto que no perdió, haciéndolo con un 0:0 (el único partido sin goles de la fecha) en casa de FC Schalke 04, que también tenía miras puestas en la reconstrucción de cara al futuro cercano. SC Freiburg despachó con gusto a Die Altmeister con un 5:1 con goles de Marco Terazzino (7′), Luca Waldschmidt (34′), Nils Petersen con un doblete (54′ y 56′) y Vincenzo Grifo (61′) mientras que Eduard Löwen anotó el último gol del conjunto bávaro en Bundesliga. Y por su parte, Rouwen Hennings (56′) y Kenan Karaman (60′) comandaron la victoria de Fortuna Düsseldorf por 2:1 sobre Los Rojos, que marcaron el tanto de la honra por mediación de Nicolai Müller (78′).

FC Bayern München no falla y se proclama campeón

El escenario que se dibujaba en el Allianz era muy favorable para el FC Bayern. Con tan sólo puntuar en casa ante SG Eintracht Frankfurt le bastaba para levantar el título. Pero no se conformó con lo mínimo y goleó por 5:1 a Las Águilas de Adi Hütter, que se jugaban estar en Champions League. Kingsley Coman abrió la lata en el minuto 4 y, a pesar de que Sébastien Haller igualara en el 50′, un vendaval arrolló a Los del Meno. David Alaba (53′), Renato Sanches (58′), Franck Ribéry (72′) y Arjen Robben (78′). Los dos últimos despidiéndose del Allianz Arena tras anunciar sus respectivas salidas del club tras la final de DFB Pokal.

Borussia Dortmund sabía que sus opciones eran mínimas pero aún así hizo sus deberes batiendo por 0:2 a Borussia Mönchengladbach. Jadon Sancho justo antes del descanso y Marco Reus al regresar de su sanción (54′) pusieron los goles de Los Borussos, que vieron en casa de uno de sus eternos rivales cómo se les fue el título. Y es que Los Bávaros, sin hacer demasiado ruido, recortaron la gran distancia que separaba a ambos para proclamarse campeones de liga por séptima vez consecutiva.

Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg y Eintracht sacan billetes a Europa

Bayer 04 Leverkusen y VfL Wolfsburg no dudaron en aprovecharse de las derrotas de Gladbach y Frankfurt y ascendieron posiciones en la tabla. Los Obreros vencieron por 1:5 a Hertha BSC con anotaciones de Kai Havertz (28′), Lucas Alario con un triplete (38′, 72′ y 88′) y Julian Brandt (54′), y de Valentino Lazaro (34′) para los locales. Por su parte, Los Lobos registraron la victoria más abultada de su historia en Bundesliga con un 8:1 sobre FC Augsburg. Los goleadores locales fueron Wout Weghorst con otro triplete (21′, 37′ y 55′), Robin Knoche (41′), Daniel Ginczek (57′), Elvis Rexhbecaj (60′), Josip Brekalo (85′) y Kevin Danso en propia puerta (89′), mientras que Julian Schieber puso el gol de la honra para el conjunto de Martin Schmidt.

TSG Hoffenheim no consiguió plaza europea tras caer por 4:2 ante 1. FSV Mainz 05, que remontó los goles iniciales de Ishak Belfodil y Andrej Kramarić gracias a un penal anotado por Daniel Brosinscki, un doblete de Jean-Paul Boëtius (83′ y 90′) y otro tanto de Jean-Philippe Mateta en el añadido ante unos visitantes con uno menos sobre el verde. Y tampoco lo hizo SV Werder Bremen a pesar de batir por 2:1 a RB Leipzig, con goles de Milot Rashica de penal (35′), Nordi Mukiele (86′) y Claudio Pizarro (88′), que alarga unos días más su récord de anotador más longevo.

Al final, Bayer 04 Leverkusen accederá a Champions League desde la cuarta plaza, Borussia Mönchengladbach y VfL Wolfsburg se clasifican directamente a la fase de grupos de Europa League, y SG Eintracht Frankfurt tendrán que afrontar las rondas clasificatorias de dicha competición tras acabar en la séptima plaza. Para más, esperen a agosto.