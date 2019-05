Borussia Dortmund y su mercado de «primavera»

El verano empezó muy temprano en el Borussia Dortmund. La gerencia aurinegra ha dado un paso al frente. La planificación de la temporada 2019/2020 inició incluso antes de perder el título de la zafra 2018/2019 y empezó a ejecutarse tan solo días después de saberse, nuevamente, subcampeones de la Bundesliga.

En declaraciones a WAZ, Hans-Joachim Watzke dejó claro que el objetivo que la próxima temporada es directamente buscar el campeonato de la Bundesliga, sin ningún tipo de excusa. Y para ello, el reforzar todas las lineas es vital, para poder tener una profundidad con la cual realmente competir, sobre todo cuando el calendario apriete o cuando las lesiones lleguen y haya que echar mano de la banca para encarar las competiciones.

La ambición de la plana mayor se ha empezado a traducir en acciones. Tan solo tres días después de haber finalizado la temporada, el Dortmund se hizo de los servicios del carrilero izquierdo Nico Schulz, procedente del Hoffenheim y, desde el 2018, internacional con la selección alemana. Dan en el clavo pues era una posición que obligatoriamente debía ser reforzada, dejando ahora que Abdou Diallo se enfoque en ser central, la posición natural del francés.

Tan solo un día después que el Schulz fue anunciado, Thorgan Hazard fue presentado por el BVB. El internacional belga, ya ex-jugador del Borussia Mönchengladbach, había dado muchas pistas sobre su futuro como jugador del Dortmund, hecho que finalmente se ha confirmado. Su versatilidad hace que pueda jugar en cualquier posición del mediocampo ofensivo y los fanáticos aurinegros solo esperan que la versión del jugador que defienda sus colores sea la versión de la primera mitad de la temporada pasada. De momento, Hazard se ha mostrado muy feliz por haber llegado al club y con su talento es muy seguro que el aporte que puede dar será muy importante. Quien también se ha mostrado muy feliz ha sido Axel Witsel, compañero en la selección belga de Thorgan:

Welcome to @BVB my bro @HazardThorgan8 🖤💛

I look forward to playing with you for club and country next season 👊🏽🇧🇪#AgentAxel 👀🤫 pic.twitter.com/cQjbLndObj

— Axel Witsel (@axelwitsel28) May 22, 2019