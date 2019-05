El incierto futuro de Jeffrey Bruma

La frustrante carrera de Jeffrey Bruma en Alemania llega a un nuevo punto. Después de una cesión desde enero a FC Schalke 04, el defensor holandés volverá a VfL Wolfsburg donde se encuentra con la misma situación que hace unos meses. Y es que Bruma parece no tener sitio en el club de la Baja Sajonia, ni en su día con Labbadia ni tampoco ante la llegada de Oliver Glasner al banquillo para la próxima temporada.

El zaguero, que ya tuvo una fructífera etapa en Hamburger SV entre 2011 y 2013, se unió a Los Lobos en el verano de 2016 por 11,5 millones de euros procedente del PSV Eindhoven, donde se erigió como un central muy solvente y con gran proyección pero no fue más allá. Su periplo en el Wolfsburg ha estado marcado por un desempeño pobre y muy condicionado por las lesiones, disputando sólo 31 partidos de Bundesliga en este tiempo.

En enero, tras una primera vuelta donde no sumó ni un minuto a las órdenes de Bruno Labbadia, buscó una salida a Gelsenkirchen en calidad de cedido para retomar su nivel y volver a tener tiempo de juego pero quedó claro que Bruma no es ni mucho menos el central que era antes, siendo uno de los nombres más señalados tras la derrota por 7:0 en casa del Manchester City en octavos de Champions League. La directiva decidió no poner un contrato sobre la mesa tras los 12 partidos que disputó vestido de azul.

El holandés expresó así a Kicker su deseo de haber estado más tiempo con Los Mineros:

Me habría encantado quedarme en el Schalke, habría sido lo mejor para mi carrera. Estoy un poco decepcionado pero es lo que hay. Así es el fútbol.

Además, también habló sobre lo que le depara a su vuelta en la Baja Sajonia, donde se le ve con un pie y medio fuera del club salvo milagro:

Siendo honesto mi futuro no se ve brillante. Tengo que buscar una asociación que me respete, donde pueda jugar y donde me sienta cómodo, aunque primero veré qué es lo que quieren hacer en Wolfsburg.»

El calvario de Bruma parece no tener fin. Y es que su vuelta a las disciplinas de Los Lobos llevará otro billete de salida a un destino aún desconocido. A sus 27 años aún está a tiempo de dar un giro en su carrera, si las lesiones también hacen por respetarle para que vuelva al nivel de juego que hizo que VfL Wolfsburg apostara por él en su día.