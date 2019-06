¿Podrá Jürgen Klopp levantar su primera orejona?

El nacido en Stuttgart, este sábado afrontará su séptima final desde que es entrenador, la tercera de UEFA Champions League. Aquel torneo que se le negó en el 2013 frente a FC Bayern München y la temporada pasada frente a Real Madrid.

Jürgen Klopp, desde que debutó como entrenador aquel 28/2/01 frente al MSV Diusburg en el Stadion am Bruchweg de Mainz comenzó a revolucionar todos los equipos que dirigió. Llevó a un equipo menor como el Mainz 05 por primera vez en su historia a la Bundesliga y también lo ubicó en puestos de competiciones de europeas y logró disputar la Copa de la UEFA. Años después le cortó una era de crisis y resultados mediocres al BVB, para retornar a la élite del fútbol alemán. Ahora, en Inglaterra, le ha devuelto la mística y grandeza al Liverpool.

En esta temporada demostraron ser un equipo compacto, solido, con mucha presencia ofensiva y con carácter en los partidos importantes, como la vuelta contra FC Barcelona en Anfield. Estuvieron muy cerca de llevarse la Premier League, han sido capaces de disputarle hasta la última jornada al todopoderoso Manchester City de Guardiola. Pese al temporadon del equipo y lo grandes niveles que Jürgen ha sabido acumular, la racha no se cortó y los reds estiran su mala racha de ya 20 años sin salir campeón del torneo local.

En fase de grupos de la Champions perdieron solo dos partidos (PSG y Estrella Roja) ambos de visitante. Octavos y cuartos de final pasaron casi sin problemas, dejaron afuera al Bayern München y Porto. La semifinal de ida fue complicada 3-0 en el Camp Nou pero luego en Anfield lo pudieron remontar con un 4-0. Ahora están a solo un partido de conseguir la sexta Champions y el interrogante es el mismo de siempre.

¿Podrá Jürgen Klopp conseguir su primer titulo internacional?

La respuesta claramente no tardará en llegar pero lo que si sabemos es que, pese a no conseguir títulos en el club, Jürgen le ha cambiado totalmente la cara a la institución. Desde ya, le devolvió la costumbre de jugar por Champions todos los años y pelear como en las viejas épocas cada torneo. Es cierto, los mas resultadistas dirán que no ha conseguido ningún objetivo pero lo que estos olvidan es que, puso al Liverpool en el lugar donde debe estar y ese merito no se quitará nadie.