Labbadia y despedidas que duelen

Qué difícil es despedirse de alguien que ha dado tanto, y más aún cuando sabes que no merecía ver puerta por todo el esfuerzo dado. Se hablaba en agosto que Bruno Labbadia no iba a ser la panacea que VfL Wolfsburg necesitaba para volver a la zona alta de la tabla tras un bienio en el ostracismo que pudo significar la pérdida de categoría. Y hoy un servidor, poco más de una semana después de ver cómo Los Lobos decían adiós al técnico que les llevó de vuelta a Europa League, no puede hacer más que lamentarse por ver cómo el Wolfsburg recarga la pistola y se apunta a sí mismo.

Labbadia tuvo la mala fortuna de llegar a un club roto en su momento, donde la directiva no tenía atino ninguno a la hora de fichar con el presupuesto reducido (en comparación a otros años) que le daba Volkswagen al tener que lidiar la empresa automovilística con su conocido escándalo interno, y donde los jugadores deambulaban sobre el césped sin tener la más mínima idea de cómo remediar la situación crítica en la que se encontraban. No había nadie al timón de un barco que parecía destinado al descenso pero que sacó fuerzas de donde sólo había dudas y flaquezas para salvarse en el playoff… otra vez. El aficionado que acudía cada fin de semana a la Nordkurve entonces sólo pedía una temporada de tranquilidad, sin agonizar hasta la última jornada mientras el fantasma de la categoría de plata le perseguía, pero al final se encontró con todo aquello que el Wolfsburg nunca debió perder.

Puedes creer que el juego de Los Lobosdurante este tiempo no ha sido atractivo ni que tampoco tiene la plantilla para estar en la terna por Europa, pero a base de efectividad ha ido liquidando uno por uno a sus rivales, sacando petróleo donde no había nada. Y también reponiéndose a cada una de las dificultades, que no han sido escasas. Cuando no estaba Ginczek, Labbadia sacó la mejor versión de Steffen, y de un joven Rexhbecaj supliendo a Guilavogui, y de un Mehmedi escurriéndose como un puñal en tres cuartos de cancha, y de Brooks en la zaga, y de Arnold… Que todo el mundo estuviera a tan alto nivel no es casualidad. Y sin olvidar la temporada de los fichados Roussillon y Weghorst, este último echándose al equipo a las espaldas en la recta final.