Florentino Pérez elogia a la afición de FC Schalke 04

Durante la entrevista en la cadena radial “Onda Cero”, el presidente de Real Madrid tuvo palabras para criticar la actitud de los hinchas madridistas frente a las horas bajas de su equipo, y no escatimó en lanzar algunas comparaciones con fanaticadas más agradecidas, entre ellos los seguidores “Mineros”, recordando una jornada de Champions en la que su actitud fue conmovedora aun para el conjunto rival.

Florentino habla sobre la grada madridista

Ante los ojos de Pérez el rutilante éxito que ha disfrutado su equipo se ha convertido en una cruz durante sus temporadas menos brillantes, ya que la exigencia de la grada ha trascendido en episodios que no son bien vistos desde el campo. “Es un mundo irracional, hay que ganar siempre. A estos jugadores, que pasarán a la historia los han insultado, a estos jugadores que se recordarán, como hoy se recuerda la época de Di Stéfano, les han pitado, hemos llegado al convencimiento de que ganar una copa de Europa para Real Madrid es normal, y eso no puede ser.”

A lo que suma el comportamiento de los periodistas que caen igualmente en las frustraciones de triunfos que no se repiten. Así lo explica la cabeza del equipo “Merengue”: “A mí me ha dado un poquito de tristeza este año, que lo hemos hecho muy mal, el ver como a los jugadores les han pitado, y ver como (periodistas) les han insultado, eso no es normal, estamos alimentando algo que es imposible de soportar por los jugadores y es que tienen que ganar siempre… (Los jugadores) son personas como todos, sometidos a una gran presión. Los madridistas tenemos que tener una relación de pertenencia… tiene que haber una complicidad. Cuando son grandes profesionales y han ganado lo que han ganado, no merecen que les piten.”

El contraste con otras hinchadas

Con tan numerosas experiencias en campos rivales es inevitable que se observen actitudes de otras fanaticadas con los cual es natural comparar. Así recuerda Florentino momentos en que los suyos golearon a los equipos de casa y aun así la grada no dejó de apoyar y agradecer el esfuerzo: