Kai Havertz, presente más que futuro

Con tan solo 19 años y logrando ser el Jugador del Mes de la Bundesliga por dos veces consecutivas, Kai Havertz lideró al Bayer Leverkusen a la Champions League tras dos temporadas de ausencia. Revisamos la carrera de la joya de las Aspirinas, que capta la atención de varios clubes resonantes de Europa.

El 19 de junio de 2016, el Bayer Leverkusen se consagró campeón de la B-Junioren-Bundesliga, el campeonato alemán de la categoría Sub-17. Esa tarde, en la definición jugada en las afueras del Signal Iduna Park, fue la primera gran aparición de Kai Havertz. Tras los 26 partidos de su zona (en las categorías inferiores, los clubes se dividen en tres zonas: Norte, Oeste y Sur) Havertz marcó la cifra de 18 tantos; que no alcanzaron para que Leverkusen lidere la zona Oeste, pero sí para ser el mejor segundo y alcanzar la Final Four de esa temporada. En las semifinales, derrotaron al Wolfsburg (líder de la zona Norte) antes de vencer en la final al Borussia Dortmund en su propio patio. Allí, el por entonces juvenil de 16 años marcaría uno de los dos goles que le darían el título al Bayer 04.

«Realmente me di cuenta de lo que podría lograr hace dos o tres años, cuando ganamos el título alemán Sub-17. Fue entonces que me invitaron a entrenar con el primer equipo por primera vez».

Desde su debut con la mayor en octubre de 2016, entrando como suplente en un partido ante Werder Bremen, Havertz no ha parado de batir récords. En su temporada inaugural, se convirtió en el jugador más joven de Leverkusen en debutar en la Bundesliga, logrando un total notable de 28 apariciones y marcando cuatro goles. También se convirtió rápidamente en el futbolista más joven de Die Werkself en jugar la Champions League, debutando como titular en un partido de octavos de final con el Atlético de Madrid. Poca cosa. Fue en aquellos días que su nombre recorrió en los medios de todo el mundo, no por sus goles sino por su ausencia: No disputó la vuelta de esa llave para terminar con sus estudios secundarios, tras recomendación previa del club.

Dedicado completamente, ahora sí, a su carrera como jugador; Havertz siguió quebrando marcas: Se convirtió en el goleador más joven del Bayer 04 en la Bundesliga y, a la edad de solo 18 años y 307 días, fue el más precoz en alcanzar las 50 apariciones en la máxima categoría alemana.

«Supongo que leer el juego siempre ha sido uno de mis puntos fuertes»

Explica Kai. «Una cierta compostura en el balón y la capacidad de tomar las decisiones correctas rápidamente». Durante su segunda temporada, anotó tres goles y asistió en nueve. Pero no se detuvo allí.

La temporada 2018-19 no solo vio a un Havertz en su mejor nivel personal, sino también convirtiéndose en el eje central del equipo de Peter Bosz, asumiendo cada vez más responsabilidad. Si con los minutos que Roger Schmidt o Heiko Herrlich le daban al mediocentro, éste se hacía notar; con la llegada del DT holandés a Leverkusen, Kai desplegó todo su potencial. Y la larga lista de estadísticas no nos dejan mentir. Veamos: Sus 17 goles lo convirtieron (fácilmente) en el goleador del club. Llegó al podio de los máximos anotadores de la Bundesliga y es el único del Top 10 que no es delantero. Ningún nacido desde 1999 anotó más como él en las cinco ligas más importantes de Europa. Nadie tan joven en Alemania había marcado tanto desde Horst Schmidt (1860 München) en 1968, a su misma edad. Nueve de los 17 tantos fueron para abrir el marcador, ningún jugador de la Bundesliga lo hizo con más frecuencia en este período. No es una gran sorpresa, por lo tanto, que Havertz no se perdiera un solo partido de liga y fuera titular en todos excepto en uno… En el que jugó 81 minutos.

Tanta cifra y despliegue, tarde o temprano, tienen su recompensa. Y si es para Havertz, también es con récord: Joachim Löw fue cautivado por la perla del Leverkusen y lo incluyó en la convocatoria para los partidos ante Francia y Perú, del pasado septiembre. Ante la selección sudamericana, entró en la recta final del encuentro; convirtiéndose así en el jugador más joven en debutar con la selección mayor de Alemania a los 19 años, 2 meses y 29 días. Desde entonces, no ha faltado a ninguna cita de la Mannschaft. Como si fuera poco, Havertz recibió de manos del legendario Manuel Neuer la “Medalla de Oro del Premio Fritz Walter”, que se le entrega al mejor talento juvenil alemán menor de 19 años. Un reconocimiento que también recibieron algunos de sus excompañeros del Bayer 04, como Julian Brandt o Benjamin Henrichs.

El futuro es más que prometedor para Kai Havertz y todos los saben. Bayer Leverkusen no quiere perder a su diamante en bruto tan pronto, ni aunque el Bayern Munich oferte 90 millones por él (según publicó TZ en las últimos días). A pesar de su temprana edad y su falta de madurez todavía en algunos pasajes, la admiración por él llega de leyendas como Lothar Matthäus: «Juega con pasión, es espontáneo, es muy rápido, marca goles, su distribución es buena, realmente trabaja para el equipo, y todo eso a una edad tan temprana». Con tal sello de aprobación, pocos pueden o se atreven a refutar la afirmación de que Kai va a camino de ser el mejor mediocampista joven de Europa.