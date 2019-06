La afición de SC Paderborn 07 se planta ante Red Bull

Todo el mundo sabe que la relación de los clubes alemanes con RB Leipzig no ha sido ni es cordial precisamente. En un fútbol teutón donde la tradición y la pasión van de la mano la irrupción de Los Toros Rojos, que cumplen diez años desde su fundación, ha generado discordia y problemas. Pero la afición de SC Paderborn 07 ha ido un paso más allá en ese odio hacia el club de Red Bull, planteándose incluso perjudicarse a sí mismos con tal de perjudicar el progreso del gigante energético en el fútbol teutón.

Para comprender esta situación primero tenemos que echar la vista atrás al 2017. Una gestión pésima desde su descenso de Bundesliga propició que El brutal de Alemania, como se le conoce al Paderborn, fuera cuesta abajo y sin frenos y se salvara de bajar descenso a Regionalliga (cuarta división) por los problemas económicos de TSV 1860 München. No parecía que el equipo pudiera levantar pronto la cabeza, pero ese mismo verano apareció de la nada una figura que le revertió por completo la situación.

Quien en su etapa como jugador fue pieza importante en su última temporada como profesional para ese Paderborn que consiguió el primer ascenso de su historia a Bundesliga, Markus Krösche, regresó al club tras un breve período como segundo entrenador de Bayer 04 Leverkusen para hacerse cargo de la dirección deportiva. Comenzó a mover hilos, haciéndose con los servicios de jugadores tanto jóvenes como experimentados a bajo coste y con gran rendimiento, y dejó que Steffen Baumgart hiciera el resto desde el banquillo. Y como ya sabemos, las cosas no han podido ir mejor con dos ascensos consecutivos que han devuelto al equipo a la máxima categoría y también con sobresalientes actuaciones en DFB Pokal llegando dos veces a cuartos de final.

La gran labor de Krösche no quedó inadvertida en tierras germanas, y este fue el momento en el que Red Bull apareció para sacar tajada. Con su filosofía de apostar por talento joven tanto en el césped como fuera, el Rasenballsport le sedujo para ser su nuevo director deportivo y quitarle peso a Ralf Rangnick en Leipzig tras su temporada de transición en el banquillo, pagando una cifra cercana al millón de euros al Paderborn por los servicios de Krösche. No obstante el problema llegó cuando recientemente también se firmó un acuerdo de cooperación entre ambos clubes, algo que de haberse producido con cualquier otra entidad no habría generado tanto revuelo.

Nähere Erläuterung – Weitere Details zur Kooperation mit RB Leipzig | https://t.co/Xyw82xOqJG | #SCP07 pic.twitter.com/N8lmHHRefc — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) June 5, 2019

La hinchada del Paderborn, al poco de conocerse el acuerdo, ha expresado su absoluto rechazo y ha criticado a la dirección del club por no consultar antes de firmar ningún papel. Los aficionados no quieren nada que tenga que ver con RB Leipzig, por cómo se le tacha de un club artificial que ha salido de la nada y cuya finalidad es únicamente hacer dinero, llegando hasta el punto de amenazar con boicotear la grada de animación en cada partido que jueguen como locales.

Sin duda, a Los Toros Rojos les viene de perlas tener un equipo en Alemania al que poder enviar a sus jóvenes talentos para foguearse, y también al Paderborn porque es una manera efectiva de subir el listón de calidad de su plantilla a un coste mínimo, pero hay ocasiones en que la tradición manda. Y es que la hostilidad hacia RB Leipzig puede llegar hasta el punto de que el recién ascendido termine rompiendo un gran acuerdo de futuro por tal de no tener a la afición en su contra en su segunda andadura en Bundesliga.