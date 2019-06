«La joya» que quiere FC Bayern München

El equipo Bavaro atraviesa días de incertidumbre, en donde ya sabemos que el colombiano James Rodríguez no seguirá en el conjunto de Niko Kovac al no hacer uso de la cláusula.

El entrenador de Los Rojos tiene ganas de llevar a cabo un viejo anhelo como lo es el argentino Paulo Dybala. El año pasado una vez que asumió el cargo también lo había pedido expresamente pero la negociación no llego a buen puerto, pero este año el contexto es distinto ya que perdieron al colombiano en el frente de ataque y necesitan ese recambio de manera urgente.

El director del consejo deportivo se pronunció a la partida del jugador:

«Le agradezco a James en nombre del FC Bayern por dos años de éxito. Con él ganamos dos veces la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania y en la temporada pasada alcanzamos la semifinal de la Liga de Campeones»

Hoy James tiene que volver al Real Madrid aunque su destino es otro y se habla de la serie A, en general, y en Juventus, en particular.

Dichos por acá, dichos por allá

Los rumores sobre que ‘La Joya’ no está feliz en el actual campeón de la Serie A es un hecho a voces y ese sería el lado por donde lo «atacarían» los germanos para convencer a Paulo. Siguiendo con lo publicado en Italia, en el diario Corriere dello Sport, la vecchia signora estaría dispuesta a largar a su crack, aunque por una cifra más cercana o superior a los 100 millones, por lo que los 20 que hay de diferencias son unos millones solventables por el campeón de la Bundesliga.

Desde su entorno, Gustavo, hermano de Paulo, nos dijo en exclusiva:

«Realmente la oferta del FC Bayern München existió, pero hay una diferencia en lo económico. Aunque no solo fue el único que ofertó, sino que también hay otras opciones y las estamos analizando»

Todo sabemos lo que puede dar Paulo por más de que no haya tenido una gran temporada. Hoy su enfoque se centra en la Copa América, pero… ¿llegará a la Bundesliga?