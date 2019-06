Jens Lehmann se queja de su salida de FC Augsburg

En Augsburg la temporada 2018/2019 no se recordará con mucho aprecio, el equipo estuvo a solo cuatro puntos de la relegación y su final de liga fue bastante oscuro. A falta de 6 jornadas para el final, Manual Baum y Jens Lehmann fueron relevados de su cargo, el exportero se sinceró luego de dos meses, y dejó notar su desaliento con la forma en que se les despidió del club.

Según relató Lehmann, todo sucedió el pasado 9 de abril en una conversación con Stefan Reuter:

«La llamada telefónica duró ¡diez minutos!»

Continuo diciendo: «Él me conto: ‘Prescindiremos de Manuel Baum.’ Y yo pensé: ‘¿Qué viene ahora? ¿Seré despedido o promovido?’… de hecho, yo no esperaba tener el trabajo de director técnico, porque ellos me hicieron hincapié en eso cuando firmamos el contrato, así que no era parte del acuerdo» explicó. «Pero me dijeron cuando llegué, que continuaría si hubiese un cambio de director técnico. Y ahora cambió eso.». De esta forma se puso fin a un contrato que expiraría en junio de 2020, pero que la directiva rescindió a tan sólo 71 días de su firma.

La salida del cuerpo técnico fue impulsada por la derrota que sufrió FC Augsburg en su casa 0:4 a manos de TSG 1899 Hoffenheim, el equipo bávaro había ganado solo dos de los últimos ocho juegos y estaban a pocos puntos del lugar de relegación, con la llegada de Martin Schmidt al banco técnico, el equipo sumó siete puntos en los últimos seis encuentros, manteniendo la diferencia con los tres del fondo y asegurando su categoría.