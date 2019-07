Maximilian Philipp estaría a un paso de VfL Wolfsburg

Una gran temporada 2016/17 de Maximilian Philipp en SC Freiburg le hizo ganarse a pulso un traspaso a un equipo de mayores aspiraciones como Borussia Dortmund por un precio de 20 millones de euros. En su primer año en Westfalia gozó de minutos y tuvo grandes actuaciones pero durante la pasada campaña ha pasado a un plano secundario bajo las órdenes de Lucien Favre, que en ningún momento confió en que pudiera desempeñar un papel importante. Tanto es así que Los Aurinegros le están buscando una salida y en VfL Wolfsburg están dispuestos a recibirle con los abrazos abiertos.

Las llegadas de Julian Brandt y Thorgan Hazard son una obvia declaración de intenciones por parte del Dortmund, y si antes Philipp tenía muy poco hueco ahora este se reduce aún más. Para un delantero que tenía tanta proyección hace tan sólo unos años esta situación no hace más que poner minas en lo que podría haber sido una gran carrera de no ser por haber estado en el lugar incorrecto y en el momento menos propicio, porque no se le toma como un jugador a tener en cuenta si se quiere luchar por el título y Los Borussers deben vender para costearse tanto gasto.

Aquí es donde entran Los Lobos de Oliver Glasner. Un equipo que la pasada temporada, aunque estuvo bajo las órdenes de otro técnico, fue una de las sensaciones positivas de la Bundesliga y que este año disputará Europa League. Glasner pide un delantero de las condiciones de Philipp para poder acompañar a Weghorst arriba, y Philipp busca de manera desesperada una vía de escape para poder tener tiempo de juego y seguir creciendo.

Según reportan medios locales, las negociaciones entre clubes ya están avanzadas y el propio Glasner ya ha podido reunirse con el jugador. Borussia Dortmund pide una cifra entre 15-20 millones de euros para dejar salir a Philipp, una cifra que el conjunto de la Baja Sajonia estaría dispuesto a pagar con el dinero que podría generar una salida de Josip Brekalo en dirección a Italia, donde se le empieza a vincular con la Sampdoria tras su buena actuación en el pasado Europeo Sub 21.