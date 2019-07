Así se prepararán los equipos de la Bundesliga

Ya se conoce el calendario que dará lugar a la pretemporada de los equipos de la Bundesliga. Aún en tiempo de verano, los conjuntos ya comienzan a planificar la que será su preparación para la nueva temporada 19/20.

FC Bayern München

Los bávaros comenzaron sus entrenamientos el día 8 de julio, momento en el que finalizaron las vacaciones de los futbolistas. Los jugadores se ejercitarán en Rottach-Egern desde el 5 de agosto, con una duración indeterminada a expensas del partido de la primera ronda de la DFB Pokal.

Así mismo, visitarán al Arsenal el día 17 de julio en Los Ángeles, al Real Madrid el 20 de julio en Houston, y al AC Milan el 23 de julio en Kansas City. También, disputarán la Audi Cup los días 30 y 31 de julio contra Real, Fenerbahce y Tottenham, y un “dream match” el 25 de agosto contra el club de fans Vilshofen Red White. Por último, disputarán la DFL-Supercup el día 3 de agosto contra Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund

Los borussos comenzaron sus entrenamientos el pasado 3 de julio. Además, entrenarán en EE.UU. del 15 al 21 de julio, y más tarde en Suiza, concretamente en Bad Ragaz del 27 de julio al 2 de agosto.

De este modo, disputarán un encuentro el 12 de julio contra el FC Schweinberg, el 18 de julio contra el Seattle Sounders, el 20 de julio contra Liverpool en South Bend, el 27 de julio contra Udinese, y el 30 de julio contra el FC St Gallen. Por último, disputarán la Supercopa DFL el 3 de agosto contra el FC Bayern München, abriendo oficialmente la temporada el día 4 de agosto.

RB Leipzig

Los Toros Rojos realizaron las pruebas de reconocimiento médico entre los días 5 y 7 de julio, realizando al día siguiente su primera aparición pública. Jugarán en Markranstädt contra el FC Zurich el día 12 de julio; los días 19 y 26 de julio disputarán encuentros contra oponentes abiertos, y el 3 de agosto jugarán contra Aston Villa en Leipzig.

Se ejercitarán entre los días 14 y 20 de julio en Seefeld, Austria, para posteriormente dar comienzo a su temporada a partir del día 3 de agosto.

Bayer 04 Leverkusen

Los Obreros comenzaron a entrenar el día 1 de julio. Lo harán en Zell am See, Austria, entre los días 15 y 21 de julio. Además, disputarán sus encuentros de pretemporada contra Wuppertal SV, AS Eupen y Watford los días 6, 13 y 20 de julio, respectivamente.

También jugarán contra SD Eibar el día 20 de julio, contra Heracles el 28 de julio, y contra el Valencia el 4 de agosto. Darán la apertura a la temporada a partir de este último día, momento en el que disputarán el partido contra el club ché.

Borussia Mönchengladbach

Los Potros comenzaron sus entrenos el día 30 de junio, y lo harán a partir del día 14 de julio hasta el día 21 en Rottach-Egern. El día 10 de julio disputarán un amistoso contra el 1.FC Mönchengladbach, para posteriormente medirse con el FC Augsburg, SpVgg Greuther Fürth y 1860 Munich el día 13 de julio en la Schauinsland-Travel-Cup.

Por último, disputarán un encuentro con el Chelsea el día 3 de agosto en el Borussia-Park, para dar comienzo a la campaña el día siguiente.

VfL Wolfsburg

Los Lobos comenzaron sus entrenamientos el día 30 de junio por la mañana. Se entrenarán del 19 al 27 de julio en Schladming (Austria). Disputarán encuentros los días 6, 9, 13 y 17 de julio contra Hansa Rostock, SM Caen, VVV-Venlo y PSV, respectivamente. Darán comienzo a la campaña el día 3 de agosto.

SG Eintracht Frankfurt

Las Águilas pasaron el reconocimiento médico el día 1 de julio, iniciando los entrenamientos el día 3 de julio. Se ejercitarán del 7 al 13 de julio en Thun (Suiza), y del 26 de julio al 4 de agosto en Windischgarsten (Austria).

Disputaron un encuentro contra el DJK Bad Homburg el día 4 de julio que acabó con un resultado de 0-14, y se medirán contra BSC Young Boys el día 10 de julio, contra FC Luzern el día 12, y contra el FC Wels el día 28.

SV Werder Bremen

Los Nórdicos comenzaron sus entrenamientos el día 28 de junio, y lo harán del 4 al 14 de julio en Zell am Ziller (Austria), y del 26 de julio al 3 de agosto en Grassau am Chiemsee.

Jugarán el día 13 de julio contra Darmstadt 98, el día 20 de julio el torneo Blitz contra VfL Osnabrück y 1.FC Köln. El día 28 jugarán contra el SD Eibar, y contra el FC Everton el día 3 de agosto, cuando comenzará su temporada abierta.

1899 TSG Hoffenheim

Los Pueblerinos comenzaron sus entrenos el día 29 de junio, ejercitándose entre los días 18 y 26 de julio en Windischgarsten (Austria).

Jugarán los días 13 y 17 de julio contra Eintracht Braunschweig y Jahn Regensburg, respectivamente. Además, disputarán un encuentro con el Sevilla FC el día 3 de agosto en el PreZero Arena, y por último un encuentro con el club hispalense de práctica no pública.

Fortuna Düsseldorf

Los Flingeraner comenzaron los entrenamientos el día 30 de junio, haciéndolo del 1 al 8 de julio en Wiesensee, y del 17 al 26 de julio en Maria Alm (Austria).

Los encuentros amistosos los disputaron contra RSV 1819 Weyer el día 4 de julio, y los disputarán el día 11 de julio contra SV Sonsbeck, y el 6 de agosto contra VfL Benrath.

Hertha BSC

Los Capitalinos comenzaron sus entrenamientos el día 1 de julio. Lo hicieron del día 3 al 10 de julio en Neuruppin, y lo harán del 24 de julio al 1 de agosto en Stegersbach (Austria).

Jugaron contra Eintracht Braunschweig el día 7, en un encuentro que finalizó por 4-1 a favor de los berlineses; y jugarán el día 13 de julio el Torneo de Jubileo contra Karlsruher SC, el 17 de julio contra FC Erzgebirge Aue, el 20 de julio ante VfL Bochum y el 3 de agosto contra Crystal Palace.

1. FSV Mainz 05

Los Carnavaleros acometieron el reconocimiento médico el día 28 de junio, comenzando los entrenos el día 30. Entrenarán en Grassau entre los días 15 y 22 de julio.

Disputaron sus encuentros el día 6 de julio contra Fupa-Allstars Rheinhessen, y el 10 de julio contra el SF Eisbachtal. Disputarán, también, el día 13 de julio contra SV Gonsenheim, el 21 de julio contra SSV Jahn Regensburg, el 27 de julio la Opel Cup en Maguncia contra Everton y Sevilla FC, y, por último, el día 3 de agosto dos pruebas de 90 minutos contra FC Metz.

SC Freiburg

Los de la Selva Negra comenzaron sus entrenamientos el día 1 de julio, haciéndolo del día 18 al 27 de julio en Schruns (Austria).

Jugarán el 6 de julio con el SV Linx, el 13 de julio contra Offenburg FV, el 18 de julio con oponentes abiertos en Pfullendorf, y el 26 de julio dos partidos en el campo de entrenamiento. Comenzarán la temporada el día 3 de agosto.

FC Schalke 04

Los mineros comenzaron sus entrenamientos el día 1 de julio, haciéndolo del 26 de julio al 3 de agosto en Mittersill (Austria), del 16 al 19 de julio en Herzlake.

Jugarán el 7 de julio con Rot-Weiß Oberhausen, el 12 de julio contra una selección de la ciudad en Bottrop, el 14 de julio contra el SG Wattenscheid 09, el 19 de julio contra Norwich City en Lotte, y, para finalizar, el 23 de julio contra FC Twente en Enschede.

FC Augsburg

Los Bávaros comenzaron su ejercitación el día 28 de junio, haciéndolo entre los días 21 y 28 de julio en un estadio aún desconocido pero planeado.

Realizarán sus encuentros de pretemporada los días 9 de julio en Jettingen contra FC Gundelfingen y el 13 de julio jugarán la Schauinsland Travel Cup en Heimstetten contra Borussia Mönchengladbach, SpVgg Greuther Fürth y 1860 Munich (con una duración de 45 minutos cada encuentro).

1. FC Köln

Las Cabras Montesas comenzaron sus entrenamientos el día 4 de julio, haciéndolo del 8 al 14 de julio en Donaueschingen, y del 23 al 29 de julio en Kitzbühel, Austria.

Disputaron sus partidos el día 5 de julio contra SpVg Frechen 20, y 10 de julio con el FC Bad Dürrheim, y lo harán el 14 de julio contra SSV Reutlingen, el 20 de julio en el torneo Blitz contra VfL Osnabrück y Werder Bremen, el 26 de julio contra oponentes y lugar aún desconocidos, y para finalizar el 3 de agosto contra Southampton FC.

SC Paderborn 07

Los brutales de Alemania pasaron sus respectivos reconocimientos médicos el día 27 de junio, y comenzaron sus entrenamientos el día 30 de ese mismo mes.

Jugarán el día 3 de julio contra VfB Salzkotten, el día 6 de julio contra Ipswich Town, el 10 de julio con el SC Verl, el 12 de julio contra Delbrücker SC, el 16 de julio con FC Eintracht Northeim, y el 3 de agosto contra Lazio. La temporada la abrieron el día 30 de junio con el primer entrenamiento público.

Unión Berlín

La Férrea Unión comenzó sus entrenamientos el día 29 de junio, practicando del 30 de junio al 3 de julio en Bad Saarow, y del 8 de julio al 18 de julio en Windischgarsten, Alta Austria.

Jugarán el 6 de julio contra Bröndby IF, el 12 de julio contra SV Ried, el 13 de julio contra el FC Blue-White Linz, el 17 de julio con First Vienna FC, el 20 de julio contra Erzgebirge Aue, y el 3 de agosto contra el Celta Vigo. Su temporada se abrió el 6 de julio.