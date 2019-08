Nadiem Amiri se suma a Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen sigue ciñéndose al manual de instrucciones que deben seguir para olvidar la ausencia que dejará Julian Brandt. Tras hacerse con los servicios de Kerem Demirbay, no han desviado el punto de mira para efectuar su siguiente refuerzo, fijándose en otro de los pilares de la medular de TSG 1899 Hoffenheim.

Así, el futbolista alemán de origen afgano, Nadiem Amiri, se ha convertido en nuevo jugador de Los Obreros. La operación se ha cerrado en torno al desembolso de 9 millones de euros por el futbolista de 22 años, que se convierte en una de las nuevas figuras a seguir para el conjunto dirigido por Peter Bosz.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

Nadiem Amiri joins the Werkself from TSG Hoffenheim on a five-year contract!

Welcome, Nadiem! #AnnounceAmiri pic.twitter.com/aD5K2uwh40

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 30, 2019