Los pronósticos de MiBundesliga para la temporada 2019-20

La 1.Bundesliga 2019-20 ha dado su pistoletazo de salida en una edición donde se prevé una nueva pugna mano a mano por el campeonato, una lucha acérrima por las competiciones europeas y una disputa menos descafeinada que en el anterior ejercicio por mantener la categoría. Además, los equipos alemanes tienen la asignatura pendiente de lavar su imagen en competición continental, dado que en la pasada temporada no avanzaron de octavos de final.

LA PELEA POR EL TÍTULO

FC Bayern München cuenta con una reforzada línea defensiva, pero con los deberes por hacer en ataque, más allá de la llegada en forma de cesión con opción de compra de Ivan Perisic. Una plantilla corta para pelear por las tres competiciones, al mismo tiempo que un conjunto sólido en el ámbito nacional pretenden alzar su octava corona consecutiva.

Borussia Dortmund ha tenido un mercado en el que ha ilusionado a la afición en cuanto a nuevas caras, pero donde las bajas pueden hacer mella si no termina de haber encaje. Favre debe aprender la lección y no quemar a sus jugadores, dosificarlos para no llegar sin energía al tramo final. Ya en el anterior fueron Los Negriamarillos quienes dejaron escapar el título, más que los bávaros ganarlo, con lo que los refuerzos deben colaborar a conseguirlo.

Incluiremos al RB Leipzig porque terminó más cerca de lo esperado de los dos punteros y ha hecho un gran mercado a la espera de lo que pueda suceder con Timo Werner. Resulta complicado imaginar que el primer año de Julian Nagelsmann pueda suponer una satisfacción tan grande como la de hacerse con la 1.Bundesliga, pero es probable verles relativamente cerca de los anteriores.

EUROPA

Con los tres primeros puestos bastante marcados, bajo nuestra impresión, el último cupo de Liga de Campeones y los tres para la Europa League, siempre y cuando la DFB Pokal caiga en manos de alguno de ellos, volverá a pelearse entre clubes de la entidad de Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg y un buen reforzado TSG 1899 Hoffenheim. Werder Bremen también debería estar en la pelea, añadiendo la incógnita de ver qué puede hacer el Eintracht Frankfurt después de dos bajas tan sensibles como las de Sébastien Haller y Luka Jovic, que formaban una gran simbiosis ofensiva junto a Ante Rebic.

También está por ver el papel que tendrá el Schalke 04 después de un curso muy complicado en el que llegó a coquetear con los puestos de descenso. Las caras nuevas y el proyecto actual deben traducirse en aspiraciones europeas para los de Gelsenkirchen.

SALVACIÓN

Equipos como Hertha BSC, 1.FSV Mainz 05, SC Freiburg o FC Augsburg deberían ser los que se salven, aunque alguno de ellos puede ser capaz de estar más pendiente de no bajar o de pelear por puestos europeos en función de si hace un ejercicio flojo o excelso. En nuestra opinión, sin querer nunca desmerecer a ninguno de los clubes participantes, el SC Paderborn 07 es el que consideramos que tiene más papeletas para perder la categoría. 1.FC Köln, como buen histórico, lo consideramos otro de los que se salvará en su primer año tras el descenso, con Union Berlin y Fortuna Düsseldorf peleando por el puesto de promoción y el de descenso directo.

Conforme avance la campaña podremos ver si nuestras predicciones se cumplen o, por el contrario, si algunos equipos están realizando una temporada sorprendente, ya sea positiva o negativamente. Les deseamos que disfruten de esta 1.Bundesliga 2019-20 tanto o más de lo que lo haremos nosotros desde MiBundesliga.