Resumen de la Jornada 1 de la Bundesliga

Se la echaba mucho de menos y después de tres meses eternos la Bundesliga ya está de vuelta. Y como no podía ser de otra manera, en su regreso no decepcionó. Nuevos proyectos y objetivos pero con la misma esencia de siempre y con la sorpresa de un vigente campeón que no se presentó ante su gente venciendo, y con un Borussia Dortmund que desde la primera jornada quiere dejar claro que no va a cometer los errores del pasado.

Suena la campana en el partido inaugural

El Allianz Arena se engalanaba para ser el punto de inicio de esta nueva temporada, con FC Bayern München como vigente campeón una vez más. Pero esas caras de alegría presentes en el templo bávaro se desvanecieron después de que Hertha BSC, saliendo muy valiente y sin intención de encerrarse, sacara un punto con un sorprendente 2:2. Robert Lewandowski abrió el marcador y la cuenta de goles de la liga en el 24′ pero, con dos goles muy seguidos en el minuto 34 y en el 36, Dodi Lukebakio y Marko Grujić remontaron el marcador. Los pupilos de Ante Čović mantuvieron el marcador en el descanso pero, ya en el segundo tiempo, Lewandowski devolvió el empate al luminoso. No obstante, Los Bávaros no fueron capaces de anotar el tercer tanto y dejaron escapar dos puntos que levantan muchas dudas.

Comienzo amargo de los tres ascendidos

Union Berlin, SC Paderborn 07 y 1. FC Köln tampoco tuvieron el mejor de los arranques en la competición liguera. Las Cabras Montesas cayeron por 2:1 en casa de VfL Wolfsburg con Oliver Glasner debutando en el banquillo de Los Lobos. Maximilian Arnold (16′) y Wout Weghorst (60′) pusieron los goles para unos locales que fueron superiores en términos globales, aunque Simon Terodde terminaría poniendo el gol de la honra en el tiempo de descuento.

En el feudo de Bayer 04 Leverkusen fue donde cayó El brutal de Alemania pero dando una buena imagen, sabiendo aprovechar las lagunas defensivas del conjunto de Peter Bosz. SC Paderborn 07 fue capaz de igualar dos veces el marcador, con Sven Michel (15′) y Streli Mamba (25′) respondiendo a Leon Bailey (10′) y Kai Havertz (19′). Sin embargo, en el minuto 60 Kevin Volland terminó anotando el 3:2 definitivo y salvando a un Bayer 04 que no se queda exento de críticas por su fragilidad atrás.

Por último, el debut de Union Berlin en la máxima categoría fue catastrófico, siendo goleado en casa por RB Leipzig con un resultado de 0:4 y mostrando la peor imagen de los tres ascendidos. Preso de la presión y del alto ritmo de su rival, La Férrea Unión poco tuvo que hacer. Marcel Hasltenberg (16′), Marcel Sabitzer (31′), Timo Werner (42′) y Christopher Nkunku (69′) pusieron los tantos para unos Toros Rojos donde también debutaba su nuevo jefe, Julian Nagelsmann.

Freiburg y Düsseldorf arrancan de buena manera su lucha por la salvación

Tanto SC Freiburg como Fortuna Düsseldorf se marcaron como objetivo mantenerse un año más en Bundesliga y en esta primera jornada no pudieron dar un mejor primer paso para ello. Los de la Selva Negra recibían en casa a un rival de su misma talla como 1. FSV Mainz 05 y, aunque la mayoría del encuentro fue un partido tenso e igualado, diez minutos finales de extrema lucidez de los locales acabaron colocando un 3:0 en el marcador, con goles de Lucas Höler (81′), Jonathan Schmid (83′) y Luca Waldschmidt de penal (87′).

Un partido mucho más complicado tenían los Flingeraner visitando a un SV Werder Bremen que, este año sí, quiere pelear por las plazas europeas. Y aún con muchas caras poco habituales en la delantera tras las salidas de Lukebakio y Raman durante este mercado, Fortuna Düsseldorf cosechó un 1:3 en el Weserstadion. Rouwen Hennings abrió la lata en el 36′ y, a pesar de que Johannes Eggestein devolvió el empate nada más iniciar la segunda parte, Kenan Karaman (52′) y Kaan Ayhan (64′) cerraron el marcador para los dirigidos por Friedhelm Funkel.

Sólo un gol entre cuatro equipos muy igualados

Dos de los encuentros más llamativos de esta fecha eran el Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04, por dos etapas nuevas que se iniciaban en cada club con Marco Rose y David Wagner a los mandos respectivamente, y el SG Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim, al ser dos proyectos que se encuentran en necesidad de demostrar la misma ambición que en años anteriores. Todos estos equipos con un objetivo común: clasificar a Europa.

Se pudo ver que cada equipo, con sus armas, puede ser muy competitivo. Pero lo que no se vio fue la cantidad de goles que hubo en el resto de encuentros. Potros y Mineros no fueron capaces de pasar del 0:0, y únicamente Martin Hinteregger con una volea en el primer minuto de juego permitió a Las Águilas hacerse con los tres puntos sobre el conjunto de Alfred Schreuder, con muchas caras nuevas con respecto a otros años.

Borussia Dortmund empieza la carrera por el título con buen pie

Siendo conocedor del tropiezo de FC Bayern München, no replicó Borussia Dortmund el empate y supo imponerse por 5:1 ante FC Augsburg. Los hombres de Martin Schmidt se adelantaron en la primera acción del encuentro por mediación de Florian Niederlechner pero Paco Alcácer devolvió el empate en el minuto 3. Los Negriamarillos tuvieron que pugnar ante un rival replegado y no reabrieron la lata hasta el 51′, obra de Jadon Sancho. A partir de ahí, El Augsburg se recompuso y el equipo de Lucien Favre olió sangre y fue a por ella. Marco Reus (57′), Alcácer de nuevo (59′) y Julian Brandt (82′) pusieron el marcador definitivo. Un resultado más que bueno para un Dortmund que zarpa camino a hacerse con la Bundesliga.