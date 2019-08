Resumen de la Jornada 2 de la Bundesliga

Si el retorno de la Bundesliga fue vibrante, la segunda fecha nos volvió a deparar sorpresas, remontadas y un momento para el recuerdo. Una jornada donde a Borussia Dortmund le volvió a tocar remar contracorriente para situarse en la primera posición, con escoltas conocidos y otro más que inesperado, donde FC Bayern München parece haber hecho olvidar el tropiezo de la primera jornada, y donde un modesto como el Union Berlin tuvo la oportunidad de celebrar el primer punto de su historia en la máxima categoría.

Los Borussos vuelven a remontar para liderar

Después de una primera jornada donde se enfrentaron a un FC Augsburg replegado y que buena parte del encuentro puso muchas dificultades, a Borussia Dortmund le tocó repetir protocolo y de una manera bastante más sufrida. Lo hizo en el derby ante un 1. FC Köln que explotó la debilidad de Los Borussos en los saques de esquina para que Dominick Drexler anotara en el 29′. Le costó mucho más al equipo de Lucien Favre romper la muralla, y lo hizo en el 70′ gracias una vez más a Jadon Sancho para igualar el marcador. Y ya en los últimos compases, Achraf Hakimi (86′) y Paco Alcácer (94′) consumaron una remontada que deja al conjunto de Westfalia en la cima de la tabla, pero no sin compañía.

Días de golpes y contragolpes

No fue únicamente Borussia Dortmund el único que tuvo que remar contracorriente para sumar los tres puntos. Su vecino y rival, Borussia Mönchengladbach tuvo que hacer lo propio con a 1. FSV Mainz o5 en casa de Los Carnavaleros. Robin Quaison abrió la lata en el 18′, pero Stefan Lainer empató en el minuto 31. Y con dos goles muy seguidos de Alassane Pléa (77′) y Breel Embolo (79′), Los Potros de Marco Rose cantaron victoria en el Opel Arena.

También remontó SC Freiburg a SC Paderborn 07 en el Benteler Arena, consiguiendo 6 puntos de 6 posibles en este inicio de campaña y situándose a la estela de Los Borussos por el momento. Streli Mamba adelantó al Brutal de Alemania en el minuto 3′ pero, gracias a un penal transformado por Luca Waldschmidt y un tanto de Nils Petersen, los hombres de Christian Streich lo tenían todo encarrilado antes del descanso. Y ya en el 90′ Kwon Chang-hoon puso el 1:3 definitivo.

No faltaron tampoco las idas y venidas en el encuentro entre TSG 1899 Hoffenheim y SV Werder Bremen, con un 3:2 favorable a Los de Sinsheim. Ermin Bičakčić (54′) e Ihlas Bebou (59′) remontaron un primer gol de Niclas Füllkrug en el 42′, pero, a pesar de la expulsión de Johannes Eggestein en el minuto 77′, Los Nórdicos no se quedaron ahí y devolvieron el empate al marcador por mediación de Yūya Ōsako en el 81′. No obstante, al final un cabezazo de Pavel Kadeřábek (87′) otorgó el triunfo para los dirigidos por Alfred Schreuder.

Leipzig, Leverkusen y Wolfsburg tampoco fallan

Además de Borussia Dortmund y SC Freiburg, otros tres equipos han conseguido dos victorias en los dos primeros encuentros. El primero fue Bayer 04 Leverkusen, que superó con soltura por 1:3 a un Fortuna Düsseldorf que no fue tan sólido atrás como en la primera fecha. Lewis Baker en propia puerta adelantó a los locales en el minuto 6′ y, gracias a los tantos de Charles Aránguiz (33′) y Karim Bellarabi (39′), todo se quedó finiquitado antes del descanso. Los Flingeraner únicamente consiguieron maquillar el resultado con un gol en el 82′ de Alfredo Morales.

El segundo de estos equipos fue RB Leipzig, que superó por 2:1 a un SG Eintracht Frankfurt muy perjudicado por las bajas y por las rotaciones. Timo Werner, cuya renovación se anunció poco antes del pitido inicial, puso en el minuto 11 el primer tanto de Los Toros Rojos, que fueron más precisos en los momentos decisivos. Yussuf Poulsen duplicó la ventaja en el 80′ y, a pesar de que Gonçalo Paciência recortara distancias en los últimos compases, Las Águilas no fueron capaces de empatar al equipo de Julian Nagelsmann.

El último fue VfL Wolfsburg, que batió a Hertha BSC con un 0:3 en el Olympiastadion. Un resultado engañoso pues Los Capitalinos fueron superiores en muchos tramos del partido, pero no fueron capaces de transformar el dominio en ocasiones de gol. Wout Weghorst abrió la lata en el minuto 9 desde los once metros y, ya con el equipo local totalmente volcado en el ataque y con la zaga al descubierto, Josip Brekalo (82′) y Jerôme Roussillon (91′) anotaron los otros dos goles de Los Lobos al contraataque.

Un empate histórico para el Union Berlin

También fue este fin de semana uno para el recuerdo de los aficionados de Union Berlin, que vieron a su equipo conseguir su primer punto en Bundesliga en casa de FC Augsburg con un empate a uno. A pesar de que Rubén Vargas adelantó a Los Bávaros en el minuto 59′, un error de Reece Oxford permitió a los visitantes igualar el marcador por mediación de Sebastian Andersson en el 80′. Incluso se acabaron quedando con uno menos tres minutos después tras la expulsión de Keven Schlotterbeck, pero el marcador no se movió. Y se convirtieron también, de esta manera, en el primer equipo de los tres ascendidos que logra puntar esta temporada.

Lewandowski baila en tierra minera

Después de las dudas generadas en la primera jornada, un FC Bayern München con todas sus nuevas incorporaciones disponibles se veía en la obligación de ganar en casa de FC Schalke 04 para demostrar que no dejó de ser un equipo competitivo de la noche a la mañana. Y lo hizo de la manera más simple, dejando que Robert Lewandowski hiciera su trabajo. El polaco anotó los tres goles de su equipo, de penal en el 20′, de libre directo en el 50′, y finalizando un contraataque en el 75′. Así, Los Bávaros pasaron por encima del conjunto de Gelsenkirchen, que reclamó dos penales que el videoarbitraje no revisó, pero que no fue más allá.