FC Bayern München sigue tras la pista de Havertz

El FC Bayern München no se rinde con Kai Havertz: quieren que sea uno de los inamovibles cimientos que sostengan la próxima temporada el Allianz. Y para ello, ya han puesto en marcha la maquinaria que ilumine el lúgubre sendero que, hasta el momento, separa al vigente campeón de la Bundesliga del joven futbolista.

Tanto es así, que el propio CEO de Bayer 04 Leverkusen, Rudi Völler, no escondía la realidad, reconociendo que:

“no es ningún secreto que ha habido llamadas telefónicas y un gran interés por Havertz”

Incluso, reportaba haber tenido una “conversación amigable y directa” con Karl-Heinz Rummenigge, CEO de Los Bávaros. Aún así, desde las oficinas del BayArena no dan por perdido al jugador alemán, al menos por ahora.

“Rummenigge entendió a la perfección que este verano no podía ser posible”

declaró Völler, quien también advertía que no impondría demasiados obstáculos en una posible bifurcación de caminos entre Havertz y la que ha sido su casa desde hace casi una década.

Ademas, aunque no exponía nombres concretos, sorprendió declarando que “FC Bayern München no fue el único equipo que mostró interés sobre Havertz”, con lo que evidenciaba que no sólo en Múnich se hicieron eco de la increíble campaña cosechada por el germano, y por el extenso margen de mejora y futuro que posee el futbolista.

Comentaba, también, que:

“su continuidad aquí no sólo es buena para el club, sino también para Kai, que podrá demostrar a su afición toda su clase y elegancia”

Incertidumbre sobre el futuro de uno de los futbolistas llamado a ser líder de su generación, aunque parece que no será este año en el que el BayArena tenga que apenar su marcha. FC Bayern München sigue alerta, con su firme intención de hacerse, tarde o temprano, con el futuro del joven centrocampista alemán.