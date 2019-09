Resumen de la Jornada 3 de la Bundesliga

Esta tercera fecha de la Bundesliga venía prometiendo mucho y ha mostrado más, y nos ha dejado con otro recuerdo mágico para Union Berlin, que sumó su primera victoria en la máxima categoría y ante su público, y con un pequeño anticipo de lo que puede ser la lucha por la salvación este año y sus posibles contendientes. Pero sobre todo, nos deja con un líder en solitario después de los tropiezos de numerosos equipos, y ese no es ni más ni menos que RB Leipzig.

Mainz se hunde en Múnich, y Hertha en Gelsenkirchen

FC Bayern München tuvo un día aún más plácido si cabe que el que tuvo ante FC Schalke 04, y apalizó en el Allianz Arena por 6:1 a 1. FSV Mainz 05. Llegaron incluso a adelantarse Los Carnavaleros con un cabezazo de Jean-Paul Boëtius pero antes del descanso ya lo habían remontado Los Bávaros gracias a una volea de Benjamin Pavard (36′) y una falta directa de David Alaba (45′). Y en la segunda mitad pasaron por encima, con Ivan Perišić (54′), Kingsley Coman (64′), Robert Lewandowski (78′) y Alphonso Davies (80′) en la lista de goleadores, del conjunto de Sandro Schwarz, el único que aún no ha sumado ni un solo punto en Bundesliga

Y si Hertha BSC tuvo un gran estreno en esa misma plaza, en dos jornadas ha caído al vacío de forma estrepitosa, encajando dos 3:0 en contra de forma consecutiva. Este último, precisamente, ante FC Schalke 04, y con sus dos centrales anotando dos goles en propia. Primero Niklas Stark en el minuto 38′ y después Karim Rekik en el minuto 48′. Jonjoe Kenny terminó cerrando el marcador a falta de cinco minutos para el final, anotando también su primer gol en Alemania.

RB Leipzig, líder en solitario de la Bundesliga

Después de dos buenas victorias en el arranque liguero, las apuestas para que RB Leipzig pueda acercarse al título más que en otros años han aumentado, y desde luego los pupilos de Julian Nagelsmann no decepcionaron. En una prueba de fuego ante el Borussia Mönchengladbach de Marco Rose, Los Toros Rojos lograron salir airosos y con Timo Werner como abanderado, anotando un triplete de goles (38′, 47′ y 94′) y mostrando no hizo mal en renovar su contrato. Los Potros llegaron a recortar distancias por mediación de Breel Embolo (90′) y tuvieron opciones de empatar antes del último tanto de Werner, pero no tuvieron fortuna.

Lo mejor de todo esto para El Rasenbalssport fue que ninguno de los otros cuatro equipos que había ganado en las dos primeras jornadas sumó los tres puntos en esta fecha. Bayer 04 Leverkusen no fue capaz de pasar del 0:0 frente a 1899 TSG Hoffenheim a pesar de tener buenas ocasiones para ello durante todo el partido, SC Paderborn 07 logró un empate en casa de VfL Wolfsburg, y 1. FC Köln batió a SC Freiburg. Sumado todo esto al tropiezo de Borussia Dortmund, RB Leipzig se queda como líder en solitario de la Bundesliga

Un duelo excesivamente amargo tuvieron Los Lobos, que justo después de la lesión de Xaver Schlager recibieron un gol de Cauly (12′). Josip Brekalo logró el empate en el 56′ pero no se pudo lograr la remontada, con la mala noticia horas después de que Koen Casteels también salió lesionado. Por su parte, Los de la Selva Negra no tuvieron lesionados, aunque el final tuvo el mismo sabor. Se adelantaron por un gol en propia meta de Rafael Czichos en el 40′, pero Las Cabras Montesas remontaron con goles de Anthony Modeste (50′) y de Ellyes Skhiri en el tiempo añadido.

Borussia Dortmund cae en un día para el recuerdo en Berlín

En el Alten Försterei se vivió un día histórico. Si ya la semana pasada Union Berlin obtuvo su primer punto en Bundesliga en casa de 1. FC Augsburg, esta jornada consiguió su primera victoria ante un rival de categoría como Borussia Dortmund. La Férrea Unión hizo honor a su apodo y se mantuvo firme en la defensa y atenta para aprovechar los despistes de Los Borussos. En un saque de esquina en el 22′ Marius Bülter adelantó a los locales y, a pesar de que Paco Alcácer empatara acto seguido, Bülter volvió a aparecer en el 50′ para poner de nuevo por delante al conjunto de Urs Fischer.

Ya en el minuto 75, Sebastian Andersson sentenció el partido para iniciar la fiesta en una mitad de Berlín y también para volver a generar dudas alrededor de los dirigidos por Lucien Favre, que no fueron capaces de resolver el entramado defensivo y sufrieron el primer tropiezo de la temporada.

Bremen y Frankfurt empiezan a carburar

Protagonizaron los partidos del domingo dos equipos que tienen puestas miras muy altas, como SV Werder Bremen y SG Eintracht Frankfurt, pero que no habían empezado la Bundesliga de la mejor manera. Los Nórdicos sólo habían sido capaces de sacar un punto en las dos primeras fechas, y Las Águilas tuvieron bastantes caídas la semana pasada en la ida del clasificatorio a Europa League y en liga ante RB Leipzig. No obstante, con una victoria para cada uno pudieron arrancar la maquinaria.

Los dirigidos por Florian Kohfeldt tuvieron un partido exigente frente a un FC Augsburg con una defensa remodelada. Yūya Ōsako adelantó a Los de Verde en el minuto 6 de partido y Rubén Vargas igualó en el 12′ y lo volvería a hacer recién iniciado el segundo tiempo, después de que el conjunto norteño se marchara al descanso con la ventaja gracias a un tanto de Josh Sargent (21′) y en superioridad numérica tras la expulsión de Stephan Lichsteiner. Y ya en el 67′, Ōsako reapareció para consumar su doblete y poner el 3:2 definitivo.

Tuvieron un partido un poco más complicado Los del Meno, que se impusieron por 2:1 sobre un Fortuna Düsseldorf que estuvo buena parte del encuentro por delante, debido a un tanto de Rouwen Hennings en el 36′. En el segundo tiempo los de Adi Hütter acabaron remontando, primero gracias a un tanto del recién llegado Bas Dost (57′), y al final con un remate de Gonçalo Paciência en el 86′. Sumado todo a la certificación de su presencia en Europa League, sale un buen cómputo global para la semana en Frankfurt.