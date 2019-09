Paco Alcácer: el delantero que necesitaba Borussia Dortmund

Un año ha pasado ya desde que Francisco Alcácer García y el Borussia Dortmund se dieron like. Al menos así fue como anunciaron el fichaje del nuevo centro delantero negriamarillo. Y aunque las expectativas no eran tan grandes en un sector de los aficionados, el delantero valenciano ha sabido como ganarse el cariño y respeto de la hinchada.

Lo de Paco no ha sido broma. Ya en el Valencia había mostrado formas de un delantero matador, que sabe estar ubicado en el lugar indicado en el momento indicado. Y si bien se pensó que el pase al Barcelona iba a representar un salto en su calidad, terminó relegado en el banquillo ante la falta de oportunidades.

El radical cambio de ambiente que llevó a Paco de la Ciudad Condal a Westfalia le representó un reto mayúsculo. El de Torrent, quién recién cumplió 26 años ha firmado unos números envidiables en tierras teutonas: Desde que llegó a Dortmund, en todas las competencias, ha disputado 37 encuentros y ha anotado 25 goles.

Más impresionante aún es el ratio de goles por minuto jugado. Tomando como ejemplo la Bundesliga pasada, de 26 partidos en los que participó, sólo jugó 90 minutos en cuatro encuentros, en los cuales anotó cuatro goles. El resto de los 14 goles vinieron en partidos donde venía desde el banquillo o en juegos donde salió sustituido en algún punto. Paco anotó un gol cada 67 minutos de fútbol. Gran número para un debutante en liga.

Todo el trabajo hecho durante la pasada temporada y durante la última pre-temporada, hizo que Alcácer le ganara a Götze el puesto como delantero titular. Y ha sabido responder pues en tres partidos de liga ha movido las redes en cuatro ocasiones. Y no solo ha sido el hecho de marcar goles que es lo más importante para un delantero, sino que adicionalmente ha crecido como jugador integral.

10 – @paco93alcacer has scored in each of his 8 games this season, netting 10 goals in total (7 for @BlackYellow, 3 for @SeFutbol). Machine. #BVBB04 pic.twitter.com/P9E2s9Ws5K

— OptaFranz (@OptaFranz) September 14, 2019