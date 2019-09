Así ha comenzado la andadura de los alemanes en Champions League

Después de una pasada campaña donde ninguno de los equipos clasificados a Champions League fue capaz de pasar más allá de los octavos de final, FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayer 04 Leverksuen han iniciado su camino en la máxima competición europea representando a la Bundesliga. En esta primera jornada estos cuatro clubes han dejado un balance de dos victorias, un empate y una derrota, con sensaciones positivas en general aunque no tanto en el caso de Los Obreros.

Un punto agridulce para Los Borussos ante el rival más complicado

Sin duda, el encuentro más difícil de largo en esta jornada lo tenía Borussia Dortmund, que debía recibir en casa a FC Barcelona, el favorito para copar esa primera posición del grupo F. Y hay que decir que Los Borussos plantearon un partido muy sólido tanto en defensa como en ataque, abriendo numerosos huecos al contraataque para que la pólvora ofensiva se plantara en el área y causando muchos problemas al equipo español. No obstante, los goles que les sobraron el pasado sábado en liga fueron los que les faltaron hoy. Tuvieron numerosas ocasiones pero, entre algunas ocasiones erradas y el buen hacer de Ter Stegen en portería, el marcador no se movió. Los hombres de Lucien Favre sacaron un buen resultado pero no les va a quitar la sensación amarga al no poder sellar los tres puntos. Aún así, sumando que Inter de Milán también empató contra Slavia Praga, les queda una situación ventajosa en su grupo.

Werner comanda a RB Leipzig en su visita a Portugal

La segunda aparición de RB Leipzig en la Liga de Campeones tiene ciertos matices similares a la de hace dos años, con un grupo de nivel bastante parejo. Aquella campaña tenía que visitar Oporto y esta vez le tocó visitar la otra gran ciudad portuguesa, Lisboa, para enfrentarse a Benfica. Los Toros Rojos salieron con un once con bastantes similitudes al mostrado el pasado sábado frente a FC Bayern München y el partido se dibujó con tempos rápidos, tal y como le gusta a Julian Nagelsmann, aunque los goles se retrasaron más de lo deseado. En concreto RB Leipzig no se adelantó hasta el 69′ cortesía de Timo Werner, que volvería a aparecer nueve minutos más tarde para poner el segundo gol. Los lusos apretaron al final pero sólo pudieron recortar un gol la distancia por mediación de Haris Seferović (84′). Un 1:2 favorable al Rasenballsport, que se coloca en solitario en el primer lugar del grupo G tras el empate entre Zenit y Olympique de Lyon,

Puro trámite para Los Bávaros contra la Cenicienta de su grupo

Si bien decíamos que Borussia Dortmund tenía el partido más duro, en el otro extremo se encuentra FC Bayern München, que recibía en el Allianz Arena a Estrella Roja, el rival más débil de su grupo. Y como era de esperar, Los Bávaros pasaron por encima de los serbios, llegando a registrar hasta 33 tiros en total en todo el partido. Un cabezazo de Kingsley Coman al 34′ estrenó el marcador y esa superioridad en el juego ante un rival replegado en su área se terminó de hacer notar en la recta final, con Robert Lewandowski (80′) y Thomas Müller (90+1′) poniendo el definitivo 3:0. Un resultado que, al igual que a RB Leipzig, coloca a los dirigidos por Niko Kovač en la primera plaza del grupo B después que Tottenham Hotspur empatara inesperadamente en casa de Olympiacos.

Baño de realidad en Leverkusen

Por último toca hablar de la única derrota de la jornada para los alemanes, que le correspondió a Bayer o4 Leverkusen en un partido que debería haber ganado, más aún si tenemos en cuenta que Juventus y Atlético de Madrid también acabaron empatando. Los Obreros recibían en casa a Lokomotiv Moscú, rival asequible y que sobre el papel no debería haber supuesto muchos problemas, pero que a la hora de la verdad dio una lección a Peter Bosz y los suyos. Gregorz Krychowiak adelantó a los visitantes en el minuto 16 y, a pesar de que Bayer 04 puso la igualada gracias a un tanto en propia de Benedikt Höwedes, de nuevo los rusos se adelantaron por mediación de Dmitri Bárinov (37′) aprovechándose de un error clamoroso de Hrádecký. A partir de ahí el equipo ruso se encerró, El Leverkusen lo intentó por todos los medios posibles, pero no hubo manera. Al final todo quedó con un 1:2 en contra que les deja colistas del grupo D.