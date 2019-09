Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen se sacaron chispas

La polémica sobre el puesto en la portería de la selección alemana no ha llegado a su fin sino todo lo contrario pues, aparentemente, se habría iniciado un conflicto mediático entre los dos porteros implicados, Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen. Luego de la doble fecha de partidos internacionales por la clasificación a la Eurocopa, ter Stegen hizo público su descontento con la casi nula participación que tiene con la selección alemana. Tras la doble fecha de partidos por la clasificación a la Eurocopa en la que el portero del Barcelona no tuvo minutos, se sinceró sobre su situación en la selección:

“Este viaje con la selección ha sido un duro golpe para mí. No es fácil encontrar una solución. Estoy dando mi mejor versión en cada partido para hacerle a Löw más difícil la decisión».

El entrenador de la selección alemana, Joaquim Löw, ya dejó clara su postura sobre este tema hace unos meses. “Jogi” mencionó que “por el momento no habría competencia en la portería”, aunque en la misma conferencia declaró que “Ter Stegen tendrá sus oportunidades”, y parece ser que solo estaría cumpliendo con la primera parte de estas declaraciones pues ter Stegen tan solo ha disputado 45 minutos en los 6 partidos posteriores a dicha declaración, mientras que Manuel Neuer disputó todos los encuentros.

Por otro lado, en respuesta a las declaraciones de Ter Stegen, Manuel Neuer mencionó:

«Soy un jugador de equipo y siempre pienso en el bien del equipo. No sé si las declaraciones de Mar-André sean buenas para el grupo. Entiendo perfectamente que quien no juegue esté insatisfecho pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros»,

Finalmente, el portero del FC Barcelona habló sobre lo mencionado por Neuer:

«Es un sentimiento que poseo, tengo expectativas y necesito expresarlas. En los últimos años se puede ver cómo me he comportado y creo que lo que ha dicho Neuer o otras personas no son justas».