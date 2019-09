¿Qué tan viable es la idea del Bayern de no prestar sus jugadores a la selección?

El pasado miércoles el mundo del fútbol alemán se vio sacudido por las declaraciones del presidente del FC Bayern München, Uli Hoeneß, quien amenazó a la selección nacional de Alemania con no volver a prestar algún jugador de su club si el entrenador decide darle la posición de arquero titular a Marc-Andre ter Stegen. En una clara defensa, del hasta ahora, número uno, Manuel Neuer. No obstante, si esta decisión se tradujera de las palabras a los hechos no sería tan fácil como el máximo dirigente de Los Bávaros quisiera. Existen normas claras y expresas sobre el llamado y préstamo de los jugadores a sus respectivas selecciones nacionales que no se pueden pasar por encima así sea el ‘todopoderoso’ de Baviera.

Declaraciones de Hoeneß a Sport Bild:

“No aceptaremos un cambio (en la portería). Si eso ocurre, dejaremos de ceder jugadores a la selección”

Muestra de esta afirmación es la reacción de La Federación Alemana de Fútbol (DFB), quien le recordó al presidente del equipo muniqués que de ser así los clubes están obligados prestar a sus jugadores, por normas de la FIFA. De caso contrario, el Bayern, recibiría una multa de unos 5.500 euros en caso de partido oficial, 3.600 si fuera amistoso. Más una sanción de no poder jugar en los cinco días siguientes al partido disputado por Alemania (sanción que ocurriría en juegos de cualquier competición).

No muy lejos de esta respuesta, llegó la reacción del mandamás del Campeón Récord:

“Con algo de distancia, no volvería a decirlo de la misma manera”

¿Qué jugadores se verían afectados?

En la más reciente convocatoria, realizada por el seleccionador Joachim Löw, para los partidos contra Holanda e Irlanda del Norte, los jugadores del Bayern que asistieron fueron el portero Manuel Neuer, el defensor central Niklas Süle y los mediocampistas Joshua Kimmich y Serge Gnabry. Elementos habitualmente titulares y que de no estar en próximas citaciones afectarían los planes del seleccionador en su objetivo por calificar a la Eurocopa 2020.

Claramente, no se sabe a ciencia cierta qué sucederá en el futuro, pero la relación entre la federación y club quedó con fisuras. Ahora las miradas a los próximos pasos por parte de quienes dirigen a la selección cuatro veces campeona del mundo estarán muy atentas. Pues un conflicto que parecía interno, ya ha trascendido a lo público y ahora se ha convertido en una pelea de egos y clubes.

Así votó la comunidad de Mi Bundesliga

A propósito del tema, en Mi Bundesliga, les preguntamos a nuestros seguidores cuál debería ser el portero de la selección Alemania y estos fueron los resultados: