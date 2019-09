Problemas de confianza en la relación Schalke y Düsseldorf

Las relaciones entre el director del Consejo Deportivo del FC Schalke 04, Jochen Schneider, y el oficial ejecutivo en Jefe del Fortuna Düsseldorf, Thomas Röttgermann, no pasan por su mejor momento. Debido a que en el bando de Gelsenkirchen no cayó bien que sus colegas revelarán las cifras del traspaso del extremo belga, Benito Ramán.

El jugador de 24 años decidió fichar por Los Mineros el pasado mercado de verano y dar un paso adelante en su carrera deportiva. En teoría la operación se cerró por 6.5 millones de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. Sin embargo, de acuerdo con la dirigencia azul entre los detalles de la operación se firmó una cláusula de confidencialidad, la cual, aparentemente, no se respetó por parte del club rojo.

La cifra anterior parece que tiene una gran distancia de la realidad, porque según los portavoces de Die Fortunen el fichaje se concretó 8 millones por encima de la cifra públicamente conocida (14 en total). Situación que ocasionó malestar y una pronta reacción antes los medios de comunicación.

«Lo que Röttgermann me deja sin palabras. Eso de anular una cláusula de confidencialidad me irrita a mí y a todo el FC Schalke por completo, no es profesional, no está bien, y es simplemente falso, habla de números que no están ahí «

¿Por qué no ha vuelto a jugar?

El jugador, actualmente, sufre de una lesión en un tobillo y su regreso es aún desconocido. El incidente sucedió tras el partido en el que Schalke venció 3:0 al Hertha BSC, en su estadio el Veltins-Arena. Hasta ese punto de la temporada, Raman había disputado un total de 189 minutos, divididos en tres partidos. Con una crítica buena por parte de los especialistas, coincidiendo con el bueno momento que afronta la institución en la actual temporada, que lo tiene actualmente quinto en la tabla con 10 puntos.