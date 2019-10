¿Es Marco Reus el capitán adecuado para el Borussia Dortmund?

La semana del internacional alemán no ha sido sencilla en el ámbito mediático, donde se ha cuestionado su actitud al ser preguntado por los problemas de mentalidad del equipo para cerrar los partidos. El portador del brazalete de Los Negriamarillos tuvo una salida de tono reaccionando a la pregunta del periodista de Sky Sports al ser preguntado por dicha debilidad, respondiendo con un evidente enfado y de malas maneras ante el entrevistador.

Marco Reus no tuvo buenas actuaciones, no por ausentarse sino por falta de definición, ante FC Barcelona (0:0) y SG Eintracht Frankfurt (2:2). El equipo tuvo opciones de hacerse con la victoria en ambas citas, del mismo modo que ante Werder Bremen (2:2). No obstante, no aprovechar las ocasiones y recaer en concesiones defensivas provocaron que los hombres de Lucien Favre se dejasen cuatro unidades en Bundesliga y dos en Liga de Campeones. En ambos casos dentro de la competición alemana se pusieron por delante en el electrónico, dos en Frankfurt y una tras remontar en casa ante los de Florian Kohfeldt. Entre ambos choques se produjo la explosión del capitán del Borussia Dortmund, que fue preguntado por una supuesta falta de mentalidad del equipo para terminar de atar las victorias. Ante ello, saltó con pocos modales y con la vertiente emocional imponiéndose a la racional:

«No conseguimos el 2:1. Hecho. Fuera. Si hacemos el 3:1, el juego se termina. Solo teníamos que ser capaces de conseguir el 2:1. No lo hicimos. No sé cómo llegó el 2:2, simplemente eso no puede suceder. (…) ¿Esta es tu seriedad ahora?¿El 2:2 fue un problema de mentalidad? Cometimos una estupidez pero no me vengas con tu mentalidad ahora. La misma p**** cada semana. Hay que tirar un juego hasta el final. Se trata de una actitud defensiva. Si vas 2:1 el Eintracht puede contestar, solo teníamos que luchar los últimos cinco minutos, pero no tiene nada que ver con la mentalidad».

Ante esta respuesta fuera de lugar, varios medios como Bild cuestionaron si Marco Reus era el capitán adecuado para el conjunto de la cuenca del Ruhr. Afrontando esta situación, Lucien Favre salió en defensa de un futbolista al que ya conocía y apreciaba cuando ambos estaban en el Borussia Mönchengladbach, desentendiendose de posibles nuevos capitanes:

«No sé por qué me preguntas eso. (…) Hummels es muy importante para el equipo, pero Marco lo hizo muy bien el año pasado y lo está haciendo muy bien ahora».

También Michael Zorc, director deportivo de la entidad alemana, trató de calmar los ánimos:

«Creo que estamos en un momento muy temprano de la temporada. Cuando veo esta portada (del diario Bild) creo que estamos al final de temporada y hemos perdido todos los partidos. Todo es muy prematuro para mí. (…) Marco Reus es nuestro capitán y seguirá siéndolo, no hay razón para cambiarlo en absoluto».

Nuestra humilde opinión es que Marco Reus se ha equivocado en sus declaraciones, eso es algo evidente e inexcusable, mostrando su descontento al considerar que se pone en duda la mentalidad y, en consecuencia, la ambición de un equipo que rozó el título doméstico en la anterior campaña y donde él mismo se encargó de perderlo tras estar nueve puntos por delante del FC Bayern München. Un futbolista siempre debe estar preparado para contestar preguntas incómodas, más aún cuando el periodista no se excedió en sus modales e hizo su trabajo de forma correcta. Sin embargo, tampoco creemos que un desliz como este deba significar un relevo en la capitanía, donde además cuesta encontrar un hipotético sustituto con su peso jerárquico e indiscutible.

Por antigüedad y fidelidad, se podría debatir si Lukasz Piszczek o Marcel Schmelzer merecerían llevarlo en un caso que, insistimos, no creemos que deba producirse. El polaco está teniendo constancia mientras no se lesiona, pero el alemán no tiene prácticamente opciones de jugar, con lo que queda anulado. Mats Hummels todavía está en proceso de recuperar el amor de su afición, que vio cómo se iba al FC Bayern München y ha vuelto en este curso. De los que menos tiempo llevan, tal vez Axel Witsel puede ser un buen líder o Manuel Akanji desde la retaguardia, pero este segundo debe madurar como jugador todavía para adquirir tales galones. Nuestra conclusión es que Marco Reus se ha equivocado pero debe continuar luciendo el brazalete a lo largo del curso.