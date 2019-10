Cruce de declaraciones entre Aubameyang y el CEO del Dortmund

Al parecer cuando el delantero gabonés abandonó el Borussia Dortmund, en enero de 2018, rumbo a Londres para unirse al Arsenal FC, las relaciones con su antiguo club no quedaron en buenos términos. Este jueves se conoció una respuesta de Pierre-Emerick Aubameyang, en la cual llama «payaso» a su antiguo jefe y director ejecutivo de Los Negriamarillos, Hans-Joachim Watzke, quien hizo unas polémicas declaraciones sobre el goleador en el diario alemán Suddeustche Zeitung.

A lo que el dorsal 14 del equipo inglés no dudó responder mediante un tuit en su cuenta personal:

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 3, 2019