Resumen de la Jornada 7 de la Bundesliga

Si ya parecía la semana pasada que la Bundesliga estaba más loca que nunca, esta semana lo está aún más. Los pinchazos de los tres candidatos al título, con TSG 1899 Hoffenheim batiendo al vigente campeón en su feudo, han dejado un panorama aún más inusual en la zona alta, con Borussia Mönchengladbach liderando la clasificación y con VfL Wolfsburg como su escolta. Cinco equipos empatan por detrás de ellos en la tercera posición y para encontrar a Borussia Dortmund tenemos que bajar hasta la octava plaza. Y en la zona baja, los tres equipos ascendidos han sido relegados a los tres últimos puestos. Un panorama que se mantendrá así hasta el regreso del parón internacional.

Los tres aspirantes al título tropiezan

El principal hecho que aconteció para que Los Potros pudieran tener vía libre hasta la primera plaza fue algo de lo más inesperado, y es que FC Bayern München, RB Leipzig y Borussia Dortmund no fueron capaces de sumar los tres puntos este fin de semana. Hablemos primero de Los Toros Rojos, que empataron 1:1 en casa de Bayer 04 Leverkusen en un encuentro donde perdonaron mucho al contragolpe. Los locales tuvieron la posesión y se adelantaron por mediación de Kevin Volland (66′), y al final los de Julian Nagelsmann igualaron el marcador con un tanto de Christopher Nkunku (78′), en el que es ya el tercer partido consecutivo del Rasenballsport sin ganar.

Borussia Dortmund replicó el resultado de las dos anteriores jornadas y lo hizo de una manera aún más esperpéntica, esta vez frente a SC Freiburg. Los Borussos se adelantaron en el 20′ gracias a una gran volea de Axel Witsel y no se mostraron excesivamente incómodos hasta que aparecieron otra vez los fantasmas. Luca Waldschmidt puso el 1:1 en el 55′ y, a pesar de que Achraf Hakimi pusiera a Los Negriamarillos de nuevo por delante en el minuto 67, un fallo clamoroso de Roman Bürki y Manuel Akanji en los últimos instantes acabó en un gol en propia que supuso el definitivo 2:2 y que privó a los de Lucien Favre de igualar a puntos a Leipzig y FC Bayern.

Por último, y de manera más inesperada, FC Bayern München sucumbió en casa ante TSG 1899 Hoffenheim por 1:2. Los de Sinsheim plantearon un partido a la defensiva que Los Bávaros no fueron capaces de descifrar, con Sargis Adamyan adelantando a los visitantes en el minuto 54. Robert Lewandowski volvió a aparecer para echarse el equipo a la espalda y, con su undécimo gol en liga, poner el empate en el 73′ pero de nuevo Adamyan hizo acto de presencia (79′), completando su doblete y tumbando el Allianz Arena. Un resultado que contrasta y mucho con la goleada que el vigente campeón había propinado a Tottenham entre semana.

Jonas Hector arrebata la miel de los labios a Los Mineros en el descuento

El único de los tres ascendidos que sí logró puntuar esta jornada fue 1. FC Köln, que sacó un punto de la casa de FC Schalke 04 con un 1:1 agónico. Y es que no sólo había mucho en juego para Las Cabras Montesas, que encadenaban tres partidos seguidos perdiendo, sino también para unos Reales Azules que tenían la oportunidad de colocarse primeros en la tabla antes que Borussia Mönchengladbach. Incluso llegaron a estarlo durante algunos minutos gracias a un cabezazo de Suat Serdar en el 71′, que desatascó un partido que había sido ligeramente favorable hacia el lado de los hombres de David Wagner. Pero la alegría les duró hasta que, en el tiempo añadido, Jonas Hector puso el empate e hizo estallar de alegría al banquillo del Köln e, indirectamente, dando vía libre a su máximo rival para que copara la primera plaza.

Hertha y Mainz ganan, y Frankfurt y Bremen se reparten los puntos

Después de que Hertha BSC cogiera la vereda de la victoria hace tres jornadas, no ha conocido otra cosa que no sea sumar de tres, y esta vez lo ha hecho batiendo por 3:1 a Fortuna Düsseldorf. No empezaron de la mejor manera, con los Flingeraner adelantándose con un penal transformado por Rouwen Hennings (32′), pero no se demoraron en remontar. Antes del descanso ya lo tenían hecho gracias a los tantos, de nuevo, de Vedad Ibišević (37′) y Javairô Dilsorun (44′), y en el segundo tiempo Vladimír Darida (62′) lo remató para alejar a Los Capitalinos de la zona baja.

En esa misma zona baja sigue inmerso 1. FSV Mainz 05 pero puede ver el descenso desde fuera después de conseguir su segundo triunfo de la temporada, batiendo por 1:2 a SC Paderborn. Como era de esperar, Los Carnavaleros sufrieron mucho porque, a pesar de ser colista, el equipo de Steffen Baumgart siempre da la cara. Lo hizo para igualar el primer tanto de Robin Quaison (8′) con un disparo de Ben Zolinski en el 14′. Y no paró de intentarlo de nuevo cuando Daniel Brosinski puso el 1:2 de penal (32′). De hecho, en el último tramo dispusieron de otra pena máxima pero que terminó deteniendo Robin Zentner para dar a los suyos un triunfo muy valioso.

Ya siendo el máximo representante de la zona media, SV Werder Bremen sacó otro punto con un 2:2 en casa de SG Eintracht Frankfurt en un encuentro donde Las Águilas dominaron pero tuvieron muchos errores atrás que Los Nórdicos no perdonaron. Davy Klaassen adelantó a los suyos en el 27′ aprovechando un rechace y Los del Meno lo remontaron con goles de Sebastian Rode (55′) y André Silva (88′). No obstante, en el tiempo añadido Makoto Hasebe cometió un penal que Milot Rashica no dudó en transformar para sellar el empate.

Gladbach y Wolfsburg se van como líder y escolta al parón

Después de toda esa serie de resultados que parecían imposibles en la zona alta, Borussia Mönchengladbach asaltó el liderato goleando a FC Augsburg por 5:1. Los Potros de Marco Rose tuvieron el día, después de empatar el jueves en Europa League, y ya al descanso se fueron ganando 4:0 gracias a los goles de Danis Zakaria (2′), Patrick Herrmann con un doblete (8′ y 13′), y Alassane Pléa (39′). El conjunto de Martin Schmidt anotó el tanto de la honra ya en el 80′ por mediación de Florian Niederlechner, y tres minutos después Breel Embolo puso el último gol. Un resultado impecable que les permite liderar la Bundesliga ocho años después y estarán ahí, como mínimo, dos semanas.

Y quien también estará dos semanas acompañándoles será VfL Wolfsburg, que venció por 1:0 a Union Berlin para subir a la segunda plaza. Fue un partido mucho más complicado para Los Lobos, donde el recién ascendido dio buena imagen pero no tuvo atino de cara a puerta, y al final un gol de Wout Weghorst en el 69′ lo decidió todo. Una victoria sin brillo pero que les mantiene, junto a Juventus en Italia, como los únicos imbatidos en todas las competiciones en lo que llevamos de temporada. No hay duda de que, este año sí, la Bundesliga nos hará vibrar más que nunca.

Tabla de posiciones

FcTables.com

Próxima fecha

FcTables.com