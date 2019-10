La duda de Kovac: ¿Thomas Müller o Philippe Coutinho?

Ya confeccionada la plantilla de FC Bayern München para la temporada 2019/20, una competencia interna por un puesto en el equipo se habría iniciado entre Philippe Coutinho y Thomas Müller.

Aunque se podría pensar en un planteamiento que junte a ambos jugadores, el entrenador de Los Rojos, Niko Kovač, aún no contempla esta posibilidad:

Eso sería demasiado ofensivo. Ambos jugadores tienen sus propias cualidades para atacar, pero necesitamos equilibrio. No lo he descartado por completo, pero por el momento no es una opción.