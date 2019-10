Alemania deja escapar la victoria ante Argentina

Tras un brillante primer tiempo dominado por fútbol y goles, la Selección Alemana terminó empatando 2:2 ante la Selección Argentina, que logró recuperarse en la segunda mitad y hasta pudo haberse llevado la victoria. La fiesta previa al inicio en el Signal Iduna Park de Dortmund continuó durante 45 minutos en los que Die Mannschaft sometió a la Albiceleste. Pero tras el descanso; los cambios de nombres y sistema en el equipo sudamericano, sumado a la falta de presión constante del conjunto teutón, beneficiaron a que el visitante encuentre los espacios y consiga la remontada. Contrastes de dos caras diferentes en el equipo de Joachim Löw.

Antes del amistoso, Löw no pudo contar con una gran cantidad de jugadores habituales debido a lesiones o enfermedades. Sus últimas bajas, Tah (infección por gripe) y Stark (problemas gastrointestinales), incluso habían estado convocados. Löw debió hacer cinco sustituciones respecto a la reciente victoria por 0:2 en Irlanda del Norte: En lugar de Neuer, Reus (ambos en el banco), Kroos, Werner y Ginter (sin convocatoria); ter Stegen, Can, Havertz, Koch y Waldschmidt (estos últimos dos en su debut en la selección mayor) comenzaron en el once titular.

Por su parte, los argentinos no contaron con su estrella: Lionel Messi. El entrenador Lionel Scaloni confió en la defensa formada por Otamendi y Rojo, y una ofensiva concebida con jugadores de experiencia europea como Dybala, Correa y Lautaro Martínez.

Después de un comienzo en el que ambos equipos se estudiaban entre sí, Alemania tomó la iniciativa a los 10 minutos, apoyándose en buscar un juego rápido y directo sobre el arco del portero Marchesín. Brandt expuso al flanco izquierdo argentino, conformado por Tagliafico y Rojo, y contó con las dos primeras situaciones de peligro. En su posible tercera oportunidad, le cedió el espacio a Klostermann, que flanqueó hacia adentro y envió el balón a Gnabry. El mediapunta del FC Bayern logró sacarse la marca de tres oponentes y anotó el 1:0 hacia el palo opuesto.

Die Mannschaft siguió dominando y aumentó el marcador unos minutos más tarde. El 2:0 contó con los mismos actores: Esta vez Gnabry ofició como asistidor, tras la jugada inciada por Klostermann al recuperar un balón perdido por Rojo contra Waldschmidt. Con los espacios producidos por el contraataque, Havertz apareció entre los centrales y marcó su primer gol internacional.

