Resumen de la Jornada 9 de la Bundesliga

La novena fecha de la Bundesliga venía con el más que importante Revierderby entre FC Schalke 04 y Borussia Dortmund, en el que no hubo goles y ambos tuvieron que firmar las tablas. Pero lejos de ese partido principal, el campeonato alemán ha tenido mucho movimiento. FC Bayern München y SC Freiburg escalaron posiciones en la tabla con sus victorias, Bayer 04 Leverkusen sigue sin levantar cabeza, SC Paderborn 07 consiguió sumar de tres por primera vez en la temporada y Borussia Mönchengladbach continúa una jornada más en el liderato, con cinco puntos de distancia entre ellos y TSG 1899 Hoffenheim en la décima posición.

Sequía de goles en el Revierderby

A priori, pocos escenarios mejores que el de este Revierderby podían existir. Un FC Schalke 04 cada vez más en alza frente a un Borussia Dortmund cada vez más a la baja, perdiendo numerosos puntos en liga y llegando tras una derrota en Liga de Campeones frente al Inter de Milán. Las dinámicas de ambos equipos fueron, por consecuencia, definitorias de lo que se vio en el VELTINS Arena.

Los Mineros tomaron las riendas del partido, ejerciendo una presión agresiva y manteniendo a su rival lejos de la portería, sin que pudiera crear ocasiones de peligro. Además, generaron numerosas ocasiones a la contra para Rabbi Matondo que, ya fuera por fueras de juego o por el desatino del delantero, no llegaron a buen puerto. Lucien Favre no sabía muy bien qué hacer para meterse en el partido. De hecho, Los Borussos no consiguieron hacerlo hasta que las fuerzas del conjunto local empezaron a flaquear, pero su tímidos intentos no pusieron en ningún aprieto a Nübel. Se quedó todo como empezó, con un 0:0. Un resultado que a David Wagner y los suyos les demuestra que pueden asentarse en la zona alta, y que salva el puesto de Favre, al menos, por una semana más.

Hoffenheim quiere meterse en la fiesta

Después de unos primeros partidos más que dubitativos, parece que Alfred Schreuder está dando con la tecla en TSG 1899 Hoffenheim. Tanto es así que, en casa de Hertha BSC, sumó su tercera victoria consecutivo con 2:3 en el marcador. Los de Sinsheim se pusieron 0:2 arriba gracias a los goles de Jürgen Locadia (33′) y Andrej Kramarić (38′), pero Los Capitalinos consiguieron empatar en el segundo tiempo por mediación de Dodi Lukebakio (55′) y Salomon Kalou (69′). Al final el partido lo decidió Benjamin Hübner en el 79′ y, aunque los pupilos de Ante Cović intentaron en los minutos finales, lo único que consiguieron fue la expulsión de Vladimír Darida (84′). Con todo esto, Los Pueblerinos ya están a tan sólo un punto de los puestos de Europa League.

Bayern y Freiburg regresan a la cima

Después de dos jornadas sin ganar, tanto FC Bayern München como SC Freiburg se reencontraron con la victoria y de maneras bien distintas, escalando posiciones en la tabla. Los Bávaros batieron en casa a Union Berlin en un partido de relativa tranquilidad ante el recién ascendido. Benjamin Pavard abrió la lata en el minuto 13 y Robert Lewandowski dejó el partido encarrilado con otro gol en el 53′. La Férrea Unión tuvo dos penales pero sólo anotó uno de ellos, ya en la recta final y por mediación de Sebastian Polter (86′). Un partido que deja al FC Bayern en la segunda posición y con dos titulares: Lewandowski es el primer jugador de la historia de la Bundesliga que anota en las primeras nueve jornadas, y el campeón vigente lleva el peor registro defensivo a estas alturas de campeonato de la presente década, con once tantos encajados.

Mucho más valiosos fueron los tres puntos que obtuvieron los hombres de Christian Streich frente a RB Leipzig. Cedieron la posesión y aguantaron fuertes en defensa, como acostumbran, y fueron letales en ataque. Justo en el tiempo de descuento del primer tiempo aprovechó Nicolas Höfler para estrenar el marcador, y todo siguió igual hasta el descuento del segundo. En él, Nils Petersen dejó matado el partido y Lukas Klostermann se tuvo que conformar con el gol de la honra. Ante un rival directo, Los de la Selva Negra solventaron la situación y se pusieron terceros en la tabla.

Los Obreros continúan en su mala dinámica

Un mes hace ya que Bayer 04 Leverkusen no sabe lo que es ganar. A tres partidos perdidos y uno empatado este mes de octubre se le suma un nuevo reparto de puntos, esta vez ante SV Werder Bremen con un 2:2. A pesar de que las cosas empezaron bien para Los Obreros con un gol en propia de Ömer Toprak, un viejo conocido en Leverkusen, en el minuto 4, las cosas se terminarían torciendo. Milot Rashica con un disparo desde lejos en el 40′ y Davy Klaassen (48′) desde la frontal le dieron la vuelta al partido. Los dirigidos por Peter Bosz reaccionaron y Lucas Alario puso de nuevo las tablas en el luminoso, y este no se movió el pitido final. Alario pudo decantar el partido pero el VAR se interpuso para anular el 3:2, e incluso acabó salvándose el Bayer 04 por una mano de Nadiem Amiri en el área que pudo haber supuesto un penal para Los Nórdicos. Sólo queda esperar a que en noviembre se pueda retomar el vuelo.

Mainz y Paderborn, los más sonrientes de la zona baja

También ha sido una jornada más que alegre para 1. FSV Mainz 05 y SC Paderborn 07, que fueron los únicos en la lucha por el descenso que ganaron y sumaron los tres puntos. Los dirigidos por Sandro Schwarz lo hicieron precisamente en el Derby Carnavalero ante 1. FC Köln por 3:1. Se adelantaron Las Cabras Montesas con un buen gol de Simon Terodde en el 14′, pero Los Carnavaleros le terminaron dando la vuelta. Jean-Paul Boëtius devolvió la igualada en el 21′ y, ya en el segundo tiempo, Robin Quaison (57′) y Levin Öztunali (82′) confirmaron la remontada que les hacía salir de los puestos de descenso.

El Brutal de Alemania, por su parte, sumó por fin su primera victoria en su regreso a la máxima categoría tras batir en casa a Fortuna Düsseldorf por 2:0. Steffen Baumgart prometió cambios y estos dieron su fruto. Abdelhamid Sabiri, una de las novedades, se sacó un gran gol de la chistera en el 43′ para adelantar a su equipo, y Sebastian Schonlau en el 64′ dejó sellada la victoria. Un triunfo que, si bien no saca a SC Paderborn del último puesto, sí sirve para romper la barrera anímica después de encarrilar tantos partidos sin ganar.

Los Lobos pinchan y El Gladbach lidera de nuevo en solitario

Ya en el domingo, se le presentaba un escenario propicio a VfL Wolfsburg para liderar la liga al menos por unas horas. Y es que Los Lobos recibían en casa a FC Augsburg con el recuerdo de la goleada propiciada a Los Bávaros la temporada pasada. No obstante, los goles que sobraron aquel día fueron los que faltaron esta vez con un 0:0 que deja al conjunto de Oliver Glasner fuera del liderato. No supieron romper el entramado defensivo de su rival, con muchos problemas de juego en estático y, por si fuera poco, un gol anotado por João Victor en la recta final fue anulado por fuera de juego. Al menos, si se puede sacar algo positivo, es que El Wolfsburg continúa imbatido en todas las competiciones y con el mejor registro defensivo de la liga.

Quien no se dejó puntos por el camino fue Borussia Mönchengladbach, que cerró la jornada batiendo a SG Eintracht Frankfurt por 4:2. Marcus Thuram (28′) y Oscar Wendt (45+2′) pusieron tierra de por medio antes del descanso para Los Potros. Ya en el segundo tiempo Danny Da Costa (59′) redujo distancias para Las Águilas pero, en un último cuarto de hora alocado con anotaciones de Nico Elvedi, Martin Hinteregger y Denis Zakaria, El Gladbach aseguró la victoria. Unos tres puntos que colocan al conjunto dirigido por Marco Rose en la cima de la tabla otra semana más, y ya van tres.