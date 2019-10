¿Cuáles son las posibilidades de los clubes alemanes de seguir en Europa?

Fuera de la paridad que nos está ofreciendo esta temporada de la Bundesliga, los equipos alemanes tienen presentes muy diferentes en Europa. Borussia Mönchengladbach es líder de liga, pero en la Europa League es colista de grupo. RB Leipzig está siendo irregular en su país, pero en Europa lidera sus grupos. A mitad de camino y con tres jornadas por jugar, repasamos la situación de cada club en sus competiciones internacionales.

FC Bayern

Aún con todos los cuestionamientos sobre la figura de Niko Kovac, los últimos campeones de la Bundesliga han sido 100% efectivos cuando sonó la música de la Champions. Tres partidos, nueve puntos, puntaje ideal y el equipo más goleador del torneo. Claro, la resonante victoria por 2:7 en Londres ante Tottenham le ha dado un colchón al club bávaro con el que puede estar tranquilo. Sin embargo, si bien las individualidades lo han ayudado hasta ahora, es en lo colectivo donde debe haber mejora. Olympiakos lo ha hecho sufrir en la última jornada y debería ser un llamado de atención para el actual escolta del Gladbach en liga. Sobre todo, para cuando el nivel de exigencia aumente en el mata-mata.

Próximos rivales: Olympiakos (L – 6/11), Estrella Roja (V – 26/11) y Tottenham (L – 11/12).

Probabilidad de clasificar: 90%

Probabilidad de ser 1º: 75%

Borussia Dortmund

Agrupado en el grupo de la muerte de esta edición, al equipo de Lucien Favre le ha faltado confianza en sus encuentros de Champions League. Ante el Barcelona en el Signal Iduna Park no solo mereció llevarse los tres puntos, sino que también mereció golear. Un ter Stegen al nivel que ya nos tiene acostumbrados evitó que esto fuera posible. Con el Slavia Praga bajó el rendimiento, aunque no sufrió como sus rivales y se llevó un cómodo 0:2 de República Checa. Pero en la visita a Milán se desnudaron todas las falencias y el Inter ganó con facilidad. Con sus idas y vueltas, el futuro del BVB es incierto al igual que su entrenador. Además, el cambio de calendario no favorece demasiado, debiendo enfrentar a los Nerazzurri y al Barça en jornadas sucesivas.

Próximos rivales: Inter Milán (L – 5/11), Barcelona (V – 27/11) y Slavia Praga (L – 10/12).

Probabilidad de clasificar: 45%

Probabilidad de ser 1º: 25%

RB Leipzig

Los dirigidos por Julian Nagelsmann han contado con algo de suerte de su lado desde el sorteo. Si, el grupo G es el más parejo de la Champions, pero no cuenta con un favorito a llevarse el primer lugar; lo que maximiza la posibilidad de los Toros Rojos. Tras la primera mitad, mayoritariamente jugada en casa, el club de la bebida energética ha “tenido alas” para liderar la tabla. Eso sí, debe mejorar su eficiencia en los dos arcos: Todos sus goles en contra han venido por errores defensivos, mientras que sus victorias han sido por apenas 2:1. Con viajes a Rusia y Francia, deberán corregir si quieren clasificar sin sobresaltos.

Próximos rivales: Zenit (V – 5/11), Benfica (L – 27/11) y O. Lyon (V – 10/12).

Probabilidad de clasificar: 65%

Probabilidad de ser 1º: 45%

Bayer Leverkusen

Leverkusen está siendo el peor representante del fútbol alemán en Europa y sus razones son bastante obvias. Agrupado en uno de los grupos más complicados, el propio equipo de Peter Bosz se las ha arreglado para complicarse aún más. Si al RB Leipzig le han marcado por sus errores defensivos, el Bayer 04 le ha facilitado los partidos a sus rivales gracias a eso: Lokomotiv logró sus únicos tres puntos del torneo en el BayArena y Juventus tuvo una noche tranquila en Turín. Ante el Atleti en Madrid, Die Werkself se encerró esperando el empate y se quedó sin nada. Solo un milagro clasificaría a las aspirinas. Todo se reducirá al partido con los moscovitas en Rusia si aspiran a continuar, pero en la Europa League.

Próximos rivales: Atlético Madrid (L – 6/11), Lokomotiv (V – 26/11) y Juventus (L – 11/12).

Probabilidad de clasificar: 15%

Probabilidad de ser 1º: 5%

Borussia Mönchengladbach

¿Cómo explicar el presente del Gladbach? Líder de la Bundesliga, pero colista de la Europa League. Dos equipos en un mismo club. Dos caras de la misma moneda. Dentro de un grupo que parecía sencillo, todavía no ha logrado una victoria y ha evitado derrotas in extremis. El déficit de gol, que parece no tener en la Bundesliga, lo complica ante rivales de menor fuste, aunque de mejor posición como el İstanbul Başakşehir de Turquía o el Wolfsberg de Austria (el cual le endosó un categórico 0:4 en el Borussia Park). La buena noticia para Los Potros es que están tan solo a tres puntos del liderato, hoy ocupado por la Roma. Sin embargo, si los dirigidos por Marco Rose desean concentrarse más en la Bundesliga que en Europa, quizá no los veamos más allá de tres partidos. Está en ellos.

Próximos rivales: Roma (L – 7/11), Wolfsberg (V – 28/11) y İstanbul Başakşehir (L – 12/12).

Probabilidad de clasificar: 45%

Probabilidad de ser 1º: 25%

VFL Wolfsburg

El único equipo invicto de Alemania también ha revalidado su condición de invencible en la Europa League. Aunque sí no ha sido tan fino defensivamente como en la Bundesliga: Cuatro goles en contra en tres partidos, uno menos que los cinco que le hicieron en nueve jornadas ligueras. Esos goles han evitado que Los Lobos sacaran ventaja sobre sus rivales. De todas maneras, sus tres puntos de ventaja sobre los puestos de eliminación le dan aire pensar en una posible clasificación, aún terminando en la 2º posición. De vencer al Gent en casa, la próxima jornada, Wolfsburg se habrá asegurado gran parte de su clasificación.

Próximos rivales: Gent (L – 7/11), Oleksandria (V – 28/11) y Saint-Étienne (L – 12/12).

Probabilidad de clasificar: 70%

Probabilidad de ser 1º: 50%

SG Eintracht Frankfurt

Los semifinalistas de la última edición de la Europa League han iniciado el curso actual con dos victorias y una derrota. En la fecha inicial en casa, el Arsenal de Unai Emery (lideres con puntaje ideal) borró a las Águilas del terreno de juego con un contundente 0:3. Los de Adolf Hütter lograron recuperarse a domicilio ante Vitoria Guimaraes y en casa contra Standard Liege. Si los resultados propios y ajenos los ayudan, podrían asegurarse la clasificación en la próxima jornada y hasta pelear por la 1º posición en la siguiente. Para eso, no solo deberán ganar, sino que también engrosar su diferencia de gol.

Próximos rivales: Standard Liege (V – 7/11), Arsenal (L – 28/11) y Vitoria Guimaraes (V – 12/12).

Probabilidad de clasificar: 65%

Probabilidad de ser 1º: 45%