Durante los últimos tiempos en los medios alemanes se ha venido especulando sobre un posible cambió de entrenador en el banquillo del Bayern München dado el descontento con el técnico croata por una parte de la junta directiva. Dado que pese a los buenos resultados tanto en la competición doméstica como en la Champions League, se lleva hablando durante mucho tiempo sobre el pobre juego del equipo entrenado por Niko Kovac. De hecho en está semana en el canal de deportes alemán Sport1, se habla sobre dichas especulaciones, de una posible vuelta a tierras bávaro de Erik ten Hag actual técnico del Ajax de Amsterdam.

Marc Overmars director deportivo del Ajax, que estuvo en el gigante bávaro, de 2013 a 2015 , declaró que no le pondrían ninguna piedra en el camino, en caso de que decidiese volver a entrenar al conjunto muniques, ya que recientemente coquetéo públicamente con la posibilidad de ser el primer entrenador del cuadró bávaro.

Sí el Bayern acude a él,»entonces no excluyo nada» dijo Hag la semana pasada. Pero también tiene »casi 50 años y no es un soñador, viene, o no viene.