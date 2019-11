Lewandowski y un inicio de campaña perfecto, a pesar de una lesión

El delantero polaco del FC Bayern München parece tener claro que cada temporada es el inicio de una mejor que la anterior. En la presente campaña ha anotado en todas las fechas tanto de Bundesliga como de la Liga de Campeones de la UEFA. Con la anotación del pasado frente al SG Eintracht Frankfurt (5:1) alcanzó la cifra 20 goles en 15 partidos, igualando la hazaña de los goleadores Pierre-Emerick Aubameyang y Klaus Allofs quienes consiguieron marcar en diez partidos seguidos en la primera división del fútbol alemán. Hecho que suena a hazaña tras reportarse que debe pasar pronto por el quirófano por un inconveniente con una de sus piernas.

Este balance lo hace acreedor de una media de 1.33 y ser el único jugador en la historia que convierte un decena de goles en las primeras diez fechas de una campaña. De seguir con ese paso, seguro logrará superar lo hecho en la temporada 18/19 donde marcó 41 anotaciones en todas las competencias. No obstante, el balance grupal no es tan bueno porque en la liga alemana El Campeón Récord no ha presentado su usual perfecto balance y atraviesa una crisis que le ha costado el puesto al entrenador croata Niko Kovač, dejando al equipo en cuarto lugar de la tabla y un balance de cinco partidos ganados, tres empatados y dos perdidos para un total de 18 puntos. Panorama completamente distinto en el terreno europeo donde tienen una campaña perfecta de tres jugados y tres ganados. Afrontando la segunda vuelta de la fase de grupos con amplia comodidad y esperando el choque semanal este miércoles en casa frente al Olympiacos de El Pireo de Grecia.

Problemas de salud para el ‘9’

Tras el choque del fin de semana en Fráncfort, el cuerpo médico de Los Bávaros ha informado que el goleador deberá someterse a una intervención quirúrgica en su ingle según el diario deportivo Kicker. La fecha de dicho procedimiento no ha sido establecida aún. Las dos alternativas que se manejan son: en el fecha FIFA de noviembre o en el parón invernal. De igual manera, se estima que tendría una incapacidad de diez días por fuera de los terrenos de juego.

Por fortuna para su selección la posible baja no es tan grave pues el objetivo de la clasificación a la Eurocopa 2020 ya se ha logrado. Caso contrario para el Bayern quien más que nunca lo necesita, especialmente, en la Bundesliga para lo que resta del 2019.