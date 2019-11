FC Bayern München golea por 4:0 a Borussia Dortmund en Der Klassiker

En una de las ediciones más extrañas por contexto de los últimos años, Der Klassiker se convirtió una vez más en una demostración de fuerza por parte de FC Bayern München en el Allianz Arena, arrollando a un Borussia Dortmund desaparecido sobre el césped con un contundente 4:0. Robert Lewandowski con un doblete (17′ y 76′), Serge Gnabry (47′) y Matts Hummels en propia puerta (80′) anotaron los goles de Los Bávaros, que se colocan en la tercera posición en la clasificación.

Un Klassiker fuera de lo común

Antes del último parón de selecciones del año, tuvo lugar el Klassiker diferente. Primero, porque se llegaba con el técnico del BVB cuestionado y con el técnico del Bayern destituido tras sufrir una de las peores goleadas del siglo. Y segundo, porque ni siquiera se jugaban el liderato en la carrera por el título. Es más, a la hora del pitido inicial ninguno de los dos estaba entre los tres primeros en la tabla.

Como interino en el banquillo del FC Bayern, Hansi Flick no quiso complicarse la vida y sacó exactamente a los mismos hombres que vencieron en Champions League entre semana, con el principal punto flojo en la defensa, donde tenía que jugar con Alaba como central y Davies en el lateral izquierdo. En el campo contrario, Favre también tiró por la vía fácil y sacó el mismo once que batió al Inter de Milán, esperando que el buen segundo tiempo contra los italianos pudiera ser la base de la victoria en el Allianz Arena. Sin embargo, se volvió a repetir la tónica de los últimos partidos.

Lewandowski asesta el primer golpe y hunde a los visitantes

Contra VfL Wolfsburg e Inter de Milán se durmieron en el primer tiempo, y contra en Múnich no hubo excepción de Los Borussos. Comenzaron el partido con respeto, descargando sobre la banda derecha con Hakimi y buscando debilidades en Alaba y Davies constantemente para llegar al área por esa vía. Por un momento parecía que el partido se iba a mover al ritmo que dictaban los visitantes, pero poco tardó el polaco de siempre en dar el mazazo de realidad.

Corría el 17′ cuando, en un centro que derivó en una segunda jugada, Lewandowski pilló completamente descuidada a toda la defensa para plantarse al lado del área pequeña del y cabecear a placer un balón de Pavard. Anotaba su decimoquinto gol en Bundesliga, mejorando así su récord de partidos consecutivos anotando a once. Y FC Bayern München se dispuso entonces a no dejar a su rival levantarse, armando los asedios característicos que se producen en el Allianz Arena.

Los Borussos, completamente desorientados

Borussia Dortmund estaba completamente falto de sensatez y compostura, no ejercía presión y era incapaz de detener a Gnabry y Coman, las dos principales armas ofensivas de Los Bávaros. Le llegaban al área de todas las formas posibles y Bürki tuvo que actuar de oficio para detener un buen disparo de Gnabry. Hummels, viendo a sus ex-compañeros pasar por encima de Los Negriamarillos, trató de echarse el equipo a la espalda y despertar de cualquier forma posible a su equipo, pero no había reacción.

Se evidenció la desesperación de Favre cuando decidió sustituir a Jadon Sancho apenas en el 35′ de juego, viendo que el inglés no estaba al 100% y que no estaba aportando nada al juego, haciendo entrar a Guerreiro. La ineficacia de la línea de mediapuntas y Götze, que muy difícilmente podían recibir por la presión de Kimmich y Goretzka, dejaba totalmente sola a la insistencia de Hakimi, que acabó anulada por las constantes ayudas que recibía Davies. Se fue El Dortmund al descanso cabizbajo, pensando que todo podría haber sido peor de no ser por un gol de Gnabry anulado por fuera de juego, y con la esperanza de que en el segundo tiempo se arreglarían todos los problemas.

Un paseo para Los Bávaros en el segundo tiempo

Y, como era de esperar, terminó pasando todo lo contrario. En la primera jugada tras la vuelta de los vestuarios, Müller se quedó con toda la banda libre para correr gracias a un pase milimétrico de Goretzka y centró para que Gnabry la empujara a placer al segundo palo. Fue lo que puso a Der Klassiker visto para sentencia, dejando totalmente hundidos a Los Borussos y a la segunda mitad para el FC Bayern como un mero trámite, jugando a lo que le daba la gana y como le daba la gana. Sin demasiada complejidad en su juego, se gustó sobre el verde.

Favre, cuando quiso reaccionar, lo hizo muy tarde. Dio entrada a Alcácer y Reus en el 60′ y, aunque el español tuvo una ocasión muy clara de recortar distancias, Neuer tuvo poco trabajo bajo palos. En la recta final se metió el dedo aún más en la llaga, con Lewandowski consolidando su doblete en un mano a mano en el minuto 76 y con un fallo de Hummels y Bürki en el 80′ para poner el 4-0 con un gol en propia meta. Si no hubo más fue porque Los Bávaros no quisieron.

Hansi Flick pasa el examen con nota y Favre está en el punto de mira de las críticas

En una semana que se antojaba muy difícil para Hansi Flick en su labor como interino, ha certificado la clasificación a octavos de final de Champions League y ha pasado el examen de Der Klassiker con sobresaliente, aupando al FC Bayern a la tercera posición en la tabla. En el lado de Borussia Dortmund, esta derrota deja en muy mal lugar a Lucien Favre, cuyo vaso está a punto de colmarse si no lo ha hecho ya. Puede que en el parón internacional de la próxima semana haya muchas sorpresas en los dos bandos tras el resultado de hoy.

FICHA TÉCNICA

FC Bayern München

Alineación: Neuer; Pavard, Javi Martínez, Alaba, Davies; Goretzka (Thiago, 72′), Kimmich; Gnabry (Coutinho, 70′), Müller, Coman (Perišić, 76′); Lewandowski.

Amonestaciones: Kingsley Coman y Joshua Kimmich

Entrenador: Hansi Flick.

Banco de suplentes: Ulreich (A), Cuisance, Thiago, Tolisso, Coutinho, Perišić, Mai.

Borussia Dortmund

Alineación: Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl (Alcácer, 61′), Witsel; Sancho (Guerreiro, 36′), Brandt, T. Hazard; Götze (Reus, 61′).

Amonestaciones: Marco Reus.

Entrenador: Lucien Favre.

Banco de suplentes: Hitz (A) Zagadou, Piszczek, Delaney, Dahoud, Bruun Larsen.