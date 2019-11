Se discute la capitanía de David Abraham tras el escándalo en Freiburg

El defensor central argentino se vio vuelto en una batalla campal, el pasado fin de semana, cuando su equipo, el SG Eintracht Frankfurt visitó Mage Solar Stadion y cayó 1:0 ante el SC Freiburg. En el minuto 90+6 el jugador empujó al director técnico local, Christian Streich lo que causó la furia de toda la plantilla local y el posterior enfrentamiento entre ambos bandos a poco de terminar el encuentro.

A continuación el video de los acontecido:

Tras el incidente varios personajes de Las Águilas dieron su versión de los hechos. El primero fue el director deportivo, Fredi Bobic:

«David Abraham no debió haber hecho algo así. El control de sus emociones es una de sus fortalezas, pero él se sintió provocado, pero algo así no debió haber ocurrido».

También el entrenador del Eintracht se pronunció:

«La acción no tiene disculpa. pero no lo vamos a condenar. No hay discusión, Abraham seguirá siendo nuestro capitán».