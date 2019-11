Alemania y el peligro de no participar en el Mundial de Catar 2022

Esta determinación se daría gracias la determinación de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) de no ser participe en eventos deportivos en lugares donde no se respeten los derechos de la mujer. Caso que precisamente afecta al próximo anfitrión de la cita orbital del balompié, en el que el género femenino tiene prohibido asistir a espectáculos deportivos: hoy en día esto sigue siendo una regla en el país catarí, y hasta el momento, no se ven cambios en el corto o mediano plazo.

El presidente de la DFB, Franz Keller, emitió, recientemente, un comunicado de prensa, en el cual se precisa los argumentos de esta decisión y los posibles alcances de la misma. Entre ellos, se contemplaría que la selección cuatro veces campeona del mundo no asistiera por primera vez en varias décadas y quizás el suceso deportivo más importante dejara de tener uno de sus actores más exitosos y prestigiosos.

Ante este documento, el dirigente opinió:

«No mandaremos ninguna selección a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no tengan los mismos derechos” «Dentro del fútbol alemán tenemos que ponernos de acuerdo para responder de manera diferenciada a cuestiones complejas. ¿Qué valores no son negociables para nosotros? Por ejemplo, los derechos de las mujeres»

Es preciso destacar que actualmente la selección Alemania no está aún clasificada a la Copa del Mundo Catar 2022, ya que debe primero afrontar la Eurocopa 2022 donde se ha clasificado esta semana como líder del grupo C con 21 puntos. Luego de disputar este certamen europeo, ya vendrá a ciencia cierta si este asomo de abdicación es real y deciden ni siquiera participar en la ronda clasificatoria o revisarán qué opciones tienen de cara al futuro de esta medida. Sin embargo, para tomar esta clase de decisiones no solo se contempla el tema deportivo y filosófico, sino también el económico donde sus patrocinadores no verían con buena cara que esto sucediera y defenderían la postura de jugarlo.