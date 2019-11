Los pros y contras para la llegada de Pochettino a la Bundesliga

Tan pronto como se supo que el exdirector técnico, Mauricio Pochettino, abandonó su cargo en el Tottenham Hotspur los rumores se dispararon pues se ha convertido en una gran opción en un mercado donde su cargo es altamente demandado, pero poco ofertado. En el caso de Alemania, se dice que tanto el FC Bayern München como el Borussia Dortmund estarían siguiendo sus pasos con lupa y detenimiento. En el caso del primero vive el interinato de Hansi Flick, mientras que en el segundo su entrenador está a un mal de resultado de decir adiós.

Pros

En Múnich lo tienen como el preferido

No es un secreto que su nombre es el predilecto en la dirigencia del Campeón Récord y que su palmarés encaja a la perfección en un equipo que actualmente está en la búsqueda de un perfil que no solo asegure resultados, como es costumbre, sino un proyecto deportivo que consolide a una institución que vive una transición tanto dirigencial como deportiva. Hace poco se ha conocido que el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, es un admirador del argentino: factor que pondría a su favor la balanza por la influencia en la toma de la decisión.

Su éxito reciente

Viene de vivir su mejor año en resultados: con consecución de la final de Liga de Campeones de la UEFA 2018-2019 (donde perdió 0:2 ante el Liverpool), luego de ser la sorpresa tras eliminar al megafavorito Manchester City y la revelación Ajax. Más la consolidación de una idea de juego donde la proyección de las divisiones inferiores y la maximización del talento inglés lograron llevar a un club acostumbrado a la mitad de la tabla en la Liga Premier a transformarse en un modelo envidiado por muchos.

Contras

No sabe alemán

En Bayern no se sabe si tener ese requisito es indispensable, pues hasta hace poco quien dirigió los hilos desde el banco de suplentes fue el italiano, Carlo Ancelotti, quien no sabía el idioma y seguro se comunicaba con sus dirigidos en inglés o con la ayuda de un traductor. Por su parte, en el caso de ser Dortmund tener la habilidad de hablar el idioma del país sí es algo que no está en discusión y lo bajaría de inmediato de salir el actual entrenador, Lucien Favre.

Sin experiencia en la Bundesliga

Si su llegada llegase a concretarse, sería un ambiente completamente nuevo para él. Por más de que venga de quizás la mejor liga (Premier League) afrontaría un nuevo reto en su carrera deportiva. Si es el Bayern el lugar, tendría que acostumbrarse a ser el candidato con mayor presión por resultados, pero también con las mejores condiciones que puede tener en esta liga. Mientras que sí el caso es Dortmund, estaría en un proyecto más parecido a lo que estaba acostumbrado en Tottenham donde la idea es surgir con buenos recursos, incentivar las divisiones inferiores y pelearle al todopoderoso el campeonato.

Hay otros que también lo quieren

Sus opciones no solo se remontan a la primera división de fútbol alemán. En Inglaterra y España existen equipos que quisieran que sus equipos fueran dirigidos por él. En la Liga Premier se habla del Arsenal, quien no ha tenido el éxito que esperaba en un principio con Unai Emery y ya estarían viendo otras opciones para administrar una de las mejores plantillas del campeonato inglés. Por otro lado, está el Real Madrid, un conjunto que desde inicio de esta campaña ha mostrado algunos resultados, pero que vive en una constante crisis porque su afición se muestra inconforme con el nivel del equipo y la segunda etapa de su director técnico Zinedine Zidane.