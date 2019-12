Desde el pasado mercado de invierno, Leonardo Balerdi llegó a las filas del Borussia Dortmund procedente de Boca Juniors, como defensor central. Su fichaje se hizo pensando en el futuro, por lo que tuvo que tener una etapa de aprendizaje al futbol europeo. Pero estaba listo por si algún talento no estaba en condiciones de jugar.

En el orden de la plantilla, Julian Weigl, habitual mediocampista defensivo, era el suplente natural cuando alguno de los dos centrales titulares Manuel Akanji o Abdou Diallo no estaba por alguna razón. O el rendimiento de Dan-Axel Zagadou no colmaba las expectativas del entrenador, Lucien Favre. De ahí que se esperaba que el argentino de 20 años tuviera algún minuto, pero no fue así en lo que restó de la campaña 2018-2019.

En el marco de la nueva temporada, Balerdi hizo parte de las giras que hicieron Los Negriamarillos para preparar la campaña 2019-2020. Allí sí tuvo minutos y sus actuaciones fueron destacadas, por lo que se preveía que sería parte de la plantilla, lo cual ha sido verdad, sin embargo lo he ha alcanzado para que el entrenador le dé su debut en la Bundesliga.

¿Qué ha hecho Balerdi desde su llegada a Alemania?

El joven central argentino sólo ha tenido minutos (540 divididos en 6 partidos) en el equipo filial del Dortmund, que disputa la Regionaliga West y varias suplencias tanto en Bundesliga como en la Copa Alemana. A diferencia de la temporada pasada, ya no está Diallo y su reemplazo fue el viejo conocido de la casa Mats Hummels. No obstante, las reglas siguen igual y cuando se necesita un tercer o cuarto central ocurre lo mismo que la pasada campaña.

Demostrando así la poca confianza que tiene Favre en la juventud del central argentino, por muchas bajas que tenga en el centro de la defensa. Ya casi está por terminar la primera parte de la actual temporada y no se ve cambio al corto plazo en la situación. Por lo que parece que puede ser otro de los casos de refuerzos que se traen para engrosar la plantilla, pero sin minutos de juego. (ej. Sergio Gómez, Mateu Morey o Alexander Isak.

¿Cuál sería el futuro del argentino?

Veremos si en enero, el jugador o el club toman alguna determinación sobre su futuro. Pueda que se contemple la opción de prestarlo a otro club, con el propósito de que obtenga experiencia de campo en otra institución. O siga esperando su oportunidad para poder demostrar sus habilidades frente a la hinchada del Dortmund.