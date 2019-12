El dilema en Dortmund: ¿Sancho o los millones?

Pese a las dos ultimas victorias frente Hertha BSC y Fortuna Düsseldorf, la temporada en Dortmund no es del todo soñada. Derrotas duras en los campos de FC Bayern München y FC Barcelona, no solo generaron dudas en torno al puesto de Lucien Favre en la dirección técnica sino que también han creado desconfianza hacia el plantel. El ejemplo claro sucedió hace tres semanas cuando el equipo remontó un 0:3 a manos de SC Paderborn y la Südtribüne silbó a, absolutamente, todos.

La realidad de la estrella británica no esta lejos de la actualidad del equipo aurinegro. Mas allá de todos sus rumores de salida, Sancho se fue sustituido en el Allianz-Arena antes de que termine el primer tiempo y cuando se le pregunto a Favre dijo que fue una decisión táctica. Pero la historia no termino allí, en tierras catalanas, Sancho fue suplente por cuestiones de estrategia. Cuando se le pregunto al entrenador suizo dijo: «solo necesito jugadores concentrados para jugar este partido».

Como si fuera un jugador totalmente experimentado, Sancho demostró nuevamente carácter dentro del campo de juego, donde mejor se desempeña. El gol del descuento en Camp Nou, el segundo para estirar la ventaja en Berlín y su reciente doblete frente a Fortuna Düsseldorf, hacen resurgir al astro ingles que parecía tener un bajón tras un gran inicio de temporada. Esto genero un retroceso en las decisiones de Favre ya que, hoy por hoy, Sancho es un indiscutido en la alineación titular.

Ya la temporada pasada, Jadon había dado el salto de calidad, marcando 13 goles y asistiendo 19 veces en 40 partidos que participó. Pero su promedio mejoró notablemente en esta, donde jugo 20 partidos en los cuales marco nueve goles y asistió en diez ocasiones, es decir, casi logra tantas participaciones decisivas como partidos jugados.

Claramente, no solo por estadísticas sino por juego, casi todos los equipos de Europa quieren hacerse con los servicios de la perla de BVB pero Michael Zorc ya ha dicho en mas de una ocasión que, el club no necesita vender y que la decisión será pura y exclusivamente de la directiva. Ahora bien, la pregunta que se hacen todos en Dortmund es hasta cuando van a poder resistir las ofertas que le han puesto sobre la mesa. Manchester United ofreció 100 millones de euros y se espera que el Real Madrid agregue 50 millones euros más a la oferta de Los Diablos Rojos. Y teniendo en cuenta que, Sancho tiene bajones en su rendimiento, no se descarta una venta incluso en este mercado de invierno.

La novela recién comienza pero lo que si esta cierto es que el futuro del crack de Dortmund será un tema habitual de todos los días en las portadas de los diarios. Los destratos del entrenador hacia él, sus bajones de rendimiento en los partidos claves y las grandes ofertas serán factores claves de un final, todavía, desconocido. La pregunta de Zorc y Watzek, durante todo el mercado, será: ¿Nos quedamos con Sancho o con los millones?