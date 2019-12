Resumen de la Jornada 15 de la Bundesliga

Muchas semanas han tenido que hacer falta pero, en la decimoquinta jornada de la Bundesliga, tenemos nuevo líder. Y es que RB Leipzig ha vuelto a la posición más alta de la tabla tras el tropiezo de Borussia Mönchengladbach en Wolfsburg, perdiendo ante Los Lobos en el descuento. Pero la cosa no quedó ahí. FC Bayern München y Borussia Dortmund repartieron goleadas, Bayer 04 Leverkusen echó a perder el Derby del Rin, y Alexander Nübel quedó expulsado por una entrada escalofriante.

RB Leipzig sube a la primera plaza

Parecía que Borussia Mönchengladbach tenía mimbres para irse como líder de la Bundesliga al parón invernal, por sus buenos resultados y sobre todo por la victoria sobre FC Bayern München una semana atrás, pero se dejaron los puntos donde no debían y permitieron a RB Leipzig colocarse en la primera posición de la tabla. Los Toros Rojos, como viene siendo costumbre, no fallaron en su duelo y vencieron por 0:3 a Fortuna Düsseldorf. En el minuto 2 ya estaban por delante gracias a un tanto de Patrik Schick y domaron por completo a los Flingeraner, y ya en el segundo tiempo demostraron ese dominio por mediación de Timo Werner desde los once metros (58′) y Nordi Mukiele (75′).

El Gladbach de Marco Rose perdió de la manera más dolorosa posible en casa de VfL Wolfsburg, una plaza que históricamente se le lleva atragantando más de una década. Los Lobos se adelantaron en el 13′ gracias a un golpeo de Xaver Schlager y, a pesar de que Breel Embolo empatara el partido dos minutos después, acumularon la mayoría de ocasiones de peligro. No fueron capaces de materializarlas hasta el tiempo de descuento, cuando Maximilian Arnold sacó una volea que puso el 2:1 definitivo, prácticamente de la misma manera que Los Potros habían perdido su último encuentro de Europa League. Eliminados de dicha competición europea y desbancados del primer lugar en liga, en Mönchengladbach han tenido semanas mucho mejores.

Augsburg y Union Berlin siguen en la zona cómoda

Después de un inicio de liga con muchas dificultades para FC Augsburg, parece que Martin Schmidt ha conseguido dar con la tecla y le ha dado la vuelta a la situación, acumulando ya cinco partidos consecutivos sin perder. El último, una sorprendente victoria por 2:4 en casa de TSG 1899 Hoffenheim. Los Bávaros plantearon un partido de encerrona y todos sus disparos a puerta acabaron en gol, mientras que Los de Sinsheim buscaron pero no encontraron. Philipp Max con un doblete (11′ y 51′, pen.), Frekrik Jensen (56′) e Iago (85′) pusieron los goles del triunfo, mientras que los dirigidos por Alfred Schreuder se conformaron con las dos anotaciones de Robert Skov (14′) y Jürgen Locadia (80′).

Empatado a puntos con FC Augsburg está Union Berlin, que empató en casa del colista, SC Paderborn 07, por 1:1. Se adelantó La Férrea Unión con un disparo de Marcus Ingvartsen en el 7′ pero los locales empataron por mediación de Kai Pröger en el 33′, y el marcador no se movió a partir de ahí y a pesar de los esfuerzos de los dos equipos recién ascendidos. Un punto que no puede disgustar a los dirigidos por Urs Fischer por la posición en la tabla en la que se encuentran, y que le sirve al farolillo rojo para ver que al menos es capaz de puntuar.

Coutinho y el FC Bayern se quitan las espinas

Pocas veces se ve a FC Bayern München encajar dos derrotas seguidas en Bundesliga, y mucho menos verles fuera de los puestos de competición europea. Leverkusen y Gladbach habían evidenciado una situación muy incómoda en Baviera pero que no se agravó con un tercer encuentro perdido. De hecho, Los Bávaros y Philipe Coutinho se resarcieron y vapulearon a SV Werder Bremen por 6:1. Llegaron incluso a adelantarse los visitantes por mediación de Milot Rashica en el 24′, pero justo antes de irse al descanso le dieron la vuelta el propio Coutinho y Lewandowski para poner el 2:1. Y ya en el segundo tiempo Los Nórdicos no fueron capaces de aguantar el asedio y con el astro brasileño completando un triplete de goles (63′ y 78′), el delantero polaco completando también su doblete en el 72′, y otro tanto de Thomas Müller (75′), el FC Bayern se fue a casa con una sensación de completa satisfacción.

Pinchazos de Leverkusen y Freiburg en la terna por Europa

Esta última semana no fue la mejor ni mucho menos para Bayer 04 Leverkusen, que fue eliminado de la Champions League y que, ya en liga, perdió el Derby del Rin ante 1. FC Köln por 2:0. Y lo peor no fue el hecho de perder, sino la manera en la que se sucedió esta derrota en casa del rival local. Los Obreros, como es costumbre, tuvieron la posesión y su rival se limitó a contragolpear. Pero todo tuvo un giro de tuerca por la expulsión de Aleksandar Dragović por doble amarilla, que sirvió a Las Cabras Montesas para adelantarse con un gol de John Córdoba. Poco después empeoraron aún más las cosas para el conjunto de Peter Bosz, que se quedó con nueve sobre el césped al ver cómo Leon Bailey también era expulsado al meterse en una trifulca. Al final Sebastiaan Bornauw mató el partido con otro tanto en el 84′, que acerca a Markus Gisdol y los suyos a la zona de permanencia.

Otro de los equipos de la zona alta que también cayó derrotado fue SC Freiburg, que fue vencido por Hertha BSC por un solitario 1:0, resultado con el que precisamente habían ganado sobre la campana la semana anterior. Los Capitalinos plantearon un encuentro muy serio defensivamente y aprovecharon sus bazas en ataque, con Vladimír Darida anotando el único gol en el 53′ que a su vez dio el primer triunfo para Jürgen Klinsmann desde su llegada al banquillo del Olympiastadion.

Borussia Dortmund suma su tercer triunfo consecutivo

Después de la clasificación agónica a octavos de final de la Champions League, Borussia Dortmund tuvo un partido plácido en el marcador al batir por 0:4 a 1. FSV Mainz 05 con la que es ya su tercera victoria consecutiva, todas ellas desde que Lucien Favre decidió cambiar a línea de tres centrales. Marco Reus rompió el arco de Los Carnavaleros, que no fueron capaces de disparar a la portería de Roman Bürki, en el 32′. Y a partir de ahí, tal y como ocurrió con Los Bávaros, todo fue mucho más placentero. En el segundo tiempo Jadon Sancho (66′), Thorgan Hazard (69′) y Nico Schulz (84′) completaron el marcador y la goleada, dejando buenas sensaciones de cara al siguiente duelo ante el nuevo líder de la clasificación, que está a cuatro puntos de distancia de Los Borussos.

Nübel, expulsado en el triunfo de Los Mineros

Como cierre de la jornada tuvo una victoria muy sufrida FC Schalke 04 sobre SG Eintracht Frankfurt, batiendo a Las Águilas por 1:0 con gol de Benito Raman en el 53′. Un triunfo que deja a Los Mineros en la cuarta posición de la tabla pero donde el protagonista fue su portero, Alexander Nübel, que dejó una imagen escalofriante. Corría el minuto 66′ cuando un envío a la carrera de Mijat Gacinović provocó una salida precipitada del guardameta, que propinó una patada a la altura del pecho del atacante serbio y por la cual terminó viendo la roa directa. Para un Nübel que llevaba un muy buena temporada bajo palos supondrá al menos tres partidos de sanción. Para David Wagner por su parte, supondrá tener que confiar en otro portero joven de la cantera, Markus Schubert, llamado a ser el relevo de Nübel si finalmente no renueva.

CLASIFICACIÓN