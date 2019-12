Un Union Berlin que sueña con más

Cuando empezó la temporada, Union Berlin era un claro candidato al descenso. La inexperiencia de sus jugadores en Bundesliga y una plantilla que carecía de jugadores de renombre hacía pensar que La Férrea Unión no duraría mucho tiempo en la máxima categoría del fútbol alemán. De hecho, el comienzo del equipo fue muy malo, llegando a sumar 5 derrotas en las 7 primeras jornadas. Sin embargo, llegados a la jornada 16 son una de las sorpresas de la liga pues, no solo se han alejado del descenso, sino que la distancia con las plazas de Europa League están a cinco puntos de distancia.

Un juego basado en lo aéreo

En lo que vamos de Bundesliga, algunas características que se han podido identificar en el equipo de Urs Fischer en ofensiva es que ataca mucho por la izquierda de la mano de Christopher Lenz y Marius Bülter. De igual manera, intenta constantemente meter centros ya que ha demostrado tener una gran capacidad aérea. Centra gran parte de su juego en esto, y es el equipo que más duelos aéreos ha ganado (554) con mucha diferencia del segundo (402). Aprovecha la altura de sus jugadores no solo para defenderse, sino también para generar ocasiones de gol.

Del mismo modo, se podría decir que son un equipo muy agresivo. Encabezan la lista de faltas cometidas pero esto le sirve para no recibir muchos goles, y es que su idea de juego no les permite esto al ser un equipo que no anota muchos tantos, aunque últimamente vienen incrementando esta cifra en parte gracias a la aparición de Sebastian Andersson. El delantero sueco se ha convertido en una amenaza de gol para sus rivales y ha sumado cinco goles en sus últimos seis partidos.

¿Se puede aspirar a algo más?

La temporada de Union Berlin viene ilusionando a sus aficionados y razón no les falta, llevan 5 victorias y un empate en sus últimos 8 partidos de Bundesliga, justo desde que Urs Fischer comenzó a implementar el 3-4-3, y se ve una gran mejoría tanto en el colectivo, como individualmente en jugadores como Sebastian Andersson o Cristopher Trimmel. A estas alturas de la temporada es imposible saber si los puestos de Europa son un sueño imposible de hacer realidad, pero puliendo algunos detalles como la constante pérdida de la pelota, podría soñar con algo más que evitar el descenso. Todo pasa por seguir haciéndose fuerte en casa, donde ya han caído grandes equipos como Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund, y no dejar que se escapen partidos contra equipos con los que no hace mucho pensábamos que pelearía por la salvación.