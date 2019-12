FC Bayern München insiste nuevamente por Leroy Sané

Como se recuerda, el pasado mercado de fichajes FC Bayern München estuvo muy cerca de fichar a Leroy Sané, pero una lesión del alemán truncó la operación. Sin embargo, la recuperación de Sané no estaría muy lejos y esto habría encendido nuevamente el interés Bávaro. Según Bild, dicho interés no sería solo del club, sino también por parte de Leroy debido a la baja cantidad de minutos con la que contaba en el Manchester City, ya que, antes de lesionarse, no era muy tomado en cuenta por Pep Guardiola debido a la competencia que tenía con jugadores como Raheem Sterling, Bernardo Silva o Riyad Mahrez.

¿Contará con titularidad?

Tras la lesión de Sané que imposibilitó su fichaje por FC Bayern, Los Bávaros se veían en la obligación de realizar contrataciones para suplir las marchas de Arjen Robben y Frank Ribery, y así lo hicieron con Ivan Perisic y Philippe Coutinho. Ellos dos, sumados a Serge Gnabry, Alphonso Davies, Thomas Müller y Kingsley Coman (cuando se recupere) hacen pensar que, en caso de que Sané llegue al club, no tendría el puesto asegurado. Aunque el planteamiento de Hansi Flick suele variar en nombres y formaciones, es difícil pensar que Gnabry o Coutinho salgan de la formación titular.

Sané parece estar muy cerca del club bávaro y sería una buena noticia tanto para El Bayern como para el jugador. Para el club porque, aunque cuenta con un perfil similar en Gnabry, Sané tiene pulidos algunos detalles como la finalización o el pase. Y, de igual manera, esta transferencia sería favorable para Sané puesto que tendría muchos más minutos a pesar de también tener competencia. De hecho, el seleccionador alemán, Joachim Löw, ya le dio el visto bueno a este traspaso al mencionar que “es muy agradable que un jugador como Sané regrese a la Bundesliga” y que “él mantendría la liga atractiva”. Sin dudas, será una de las novelas del mercado invernal.